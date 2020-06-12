Вагітних завжди хвилює питання про те, що можна робити, а що ні. І це не дивно, бо кожна жінка хоче мати здорового малюка.

Ми зібрали для вас інформацію, яка ґрунтується на переконливих результатах досліджень, пише 24 канал.

Також на тему: Найпоширеніші міфи про викидні, які шкодять вагітним

Міфи про вагітність

Авіаперельоти. Невелике зниження вмісту кисню в повітрі, перепад атмосферного тиску, мінімальне підвищення рівня радіації під час польоту не мають негативного впливу на розвиток нормальної вагітності.

Всесвітня організація охорони здоров'я рекомендує утримуватися від перельотів тільки після 36 тижнів вагітності або при ускладненій вагітності із загрозою викидня.

Фізичні вправи. Вони корисні для здоров'я людини, в тому числі й під час вагітності. Слід лише подбати про те, щоб рівень інтенсивності фізичних вправ був звичним, організм не перегрівався, вага при силових тренуваннях був знижена.

Однак вагітним не варто займатися підводним плаванням, а також, щоб уникнути падінь і зіткнень, краще утриматися від участі в ігрових і контактних видах спорту.

Статеве життя. При вагітності, яка має звичайний перебіг, сексуальна активність сприяє відновленню фізичного і психологічної рівноваги. Позитивні емоції дозволяють покращити якість життя.

Вагітним жінкам абсолютно точно можна стригти й фарбувати волосся. Ви можете продовжувати носити гарну зачіску, зберігати свій бажаний колір волосся протягом всієї вагітності і користуватися необхідними засобами для укладання, якщо виконувати всі інструкції по застосуванню.

Вагітні жінки можуть продовжувати робити манікюр і педикюр, в тому числі, накладаючи довготривалі покриття. Просто, робіть це в якісних місцях, де дотримані правила асептики, антисептики і стерилізації.