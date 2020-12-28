Из-за пандемии COVID-19 2020 год стал одним из самых сложных в истории человечества. Коллапс медицинской системы, закрытие границ, экономический кризис – проблем было немало, но все ли мы сделали правильно и что могли сделать иначе?

Для начала необходимо вернуться в 2019 год и проанализировать, как все начиналось. О первых больных пневмонией неизвестного происхождения Китай сообщил 31 декабря 2019 года. Согласно данным ВОЗ, полученным от правительства страны, первые клинические проявления у больных появились 8 декабря.

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Но впоследствии стало известно о более ранних пациентах, в частности 1 декабря и 17 ноября. Так, согласно последней информации, первый случай заражения коронавирусной инфекцией тогда еще неизвестного происхождения мог произойти 17 ноября 2020 года. Об этом свидетельствуют правительственные документы, полученные журналистами издания South China Morning Post. В правительственных записках есть свидетельства о том, что 55-летний житель провинции Хубэй инфицировался неизвестной болезнью. Пока что его официально считают нулевым пациентом. Из первой группы случаев, зарегистрированных в том же месяце, две трети были связаны с животным рынком города Ухань.

В целом существует несколько теорий о том, когда и где возник самый первый случай заражения, и не исключено, что вирус впервые появился в октябре 2019 года. Ученые из Института генетики Университетского колледжа Лондона убеждены, что вспышка COVID-19 в Китае началась примерно с 6 октября 2019 года, но с учетом инкубационного периода стала заметной позже.

Сейчас это не слишком существенно, поскольку первые противоэпидемиологические шаги Китай начал делать уже в 2020 году, то есть через месяц-полтора после того, как госпитализировали первых больных. Рынок города Ухань был закрыт 1 января 2020 года. Всех людей с клиническими проявлениями недуга изолировали. Впоследствии был проведен мониторинг более 700 человек с учетом более 400 медицинских работников, которые тесно контактировали с людьми с подозрением на наличие инфекции.

С помощью специфического диагностического ПЦР-теста по состоянию на 2 января наличие вируса было подтверждено у 41 человека в районе Уханя. 16 января 2020 года власти Китая сообщили о смерти 69-летнего пациента.

12 января Китай обнародовал генетическую последовательность данного неизвестного коронавируса, что приобрело большое значение для разработки специфической диагностики инфекции в других странах.

В целом провинцию Хубэй и город Ухань заблокировали аж 23 января 2020 года. К этому моменту болезнь распространилась не только за пределы провинции, но и за пределы страны. Впрочем, тогда об этом еще не было известно. Правительство до последнего скрывало важную информацию и оттягивало блокирование, поскольку это существенно ударило бы по экономике. Тем более в феврале должно было начаться празднование Китайского нового года – главное туристическое событие страны.

Молчание – не лучший способ борьбы

Когда одна страна фиксирует распространение неизвестной болезни, она должна честно поделиться информацией о вспышке, не опасаясь экономической катастрофы. Между тем другие страны должны доверять этой информации и должны быть готовы протянуть руку помощи, а не осуждать.

Так, первой ошибкой в борьбе с пандемией было молчание со стороны Китая. Даже бюро ВОЗ в КНР не знало о вспышке неизвестной пневмонии в стране до сообщения правительства в СМИ 31 декабря. Представьте, представители самой большой и наиболее влиятельной организации здравоохранения в мире более чем через месяц узнают о вспышке неизвестной болезни из журналистских сообщений, а не вследствие контакта с властью.

1 января ВОЗ самостоятельно отправила запрос в правительство страны, чтобы узнать больше, но не получила ответа. 2 января представители организации в стране сделали повторный запрос и предложили помощь. На следующий день Всемирная организация здравоохранения все же получила ответ и начала активно контактировать со СМИ.

В целом эта ситуация учит, что для эффективной борьбы с пандемией нужен высокий уровень международного доверия и сотрудничества.



Вспышка коронавируса в Китае, февраль 2020 года / Фото AP

Так, Китай допустил грубую ошибку, скрыв информацию о вспышке неизвестной инфекции. Но несправедливо обвинять только китайское правительство. Ведь даже тогда, когда последствия коронавируса стали заметными в Китае и болезнь уже начала распространяться по миру, большинство стран сами же не спешили с введением блокирования и подготовкой медицинской системы.

Это не первая и точно не последняя пандемия за время истории человечества. И, вероятно, правительства стран решительнее бы шли на серьезные карантинные меры после первых 100 случаев неизвестной болезни, если бы были уверены в том, что на помощь придут другие государства. Так как все понимают, что блокирование жизни даже нескольких городов и регионов может привести к экономическому коллапсу. Многие будут колебаться, пока не станет слишком поздно.

Второй преградой в борьбе с болезнью стала активная политическая игра со стороны некоторых стран и осуждение действий китайских властей. Шквал постоянной критики в сторону страны и даже безумные теории со стороны некоторых политиков об искусственном создании COVID-19 стали толчком к процветанию ксенофобии. Даже в конце 2020 года, когда болезнь масштабно разрослась по всему миру, люди китайской национальности подвергаются травле в разных странах мира.

Игнорирование ВОЗ и несерьезное отношение к рискам инфекции

Исторически сложилось, что в прошлом человечество столкнулось со множеством пандемий. Большинство вирусных пандемий были вызваны вирусами гриппа. Ученые и эпидемиологи неоднократно предупреждали о том, что они явно не последние и что человечество несомненно снова с ними столкнется. К примеру, в журнале Nature в 2010 году публицисты привели следующий тезис:

Реальность такова, что в следующий раз нам может не повезти, особенно с учетом того, что на этот раз большинство населения мира не имеют доступа ни к вакцинам, ни к противовирусным препаратам. Правительствам и ученым нужно удвоить усилия по укреплению нашей защиты,

– говорится в сообщении.

Но человечество не было внимательным к предупреждениям ученых. Также оно было невнимательным ко всем призывам ВОЗ в начале вспышки нового коронавируса.

30 января ВОЗ объявила COVID-19 "чрезвычайной ситуацией в сфере здравоохранения, которая имеет международное значение". К слову, поскольку организация неоднократно собирала совещания по решению этого вопроса, это объявление могло бы появиться и раньше, если бы в ведомстве владели всей необходимой информацией и оценками об опасности нового вируса от китайского правительства.

ВОЗ объявила COVID-19 "чрезвычайной ситуацией в сфере здравоохранения, которая имеет международное значение". К слову, поскольку организация неоднократно собирала совещания по решению этого вопроса, это объявление могло бы появиться и раньше, если бы в ведомстве владели всей необходимой информацией и оценками об опасности нового вируса от китайского правительства. 12 февраля 2020 ВОЗ опубликовала руководящие принципы оперативного планирования, чтобы страны начали подготовку к всплеску болезни и ввели определенные меры: координацию, планирование и мониторинг на уровне стран, информирование о рисках и взаимодействие с населением, эпиднадзор, работу бригад быстрого реагирования и расследования случаев, пункты пропуска через государственную границу, профилактику инфекций и инфекционный контроль, ведение пациентов, оперативную поддержку и материально-техническое обеспечение.

ВОЗ опубликовала руководящие принципы оперативного планирования, чтобы страны начали подготовку к всплеску болезни и ввели определенные меры: координацию, планирование и мониторинг на уровне стран, информирование о рисках и взаимодействие с населением, эпиднадзор, работу бригад быстрого реагирования и расследования случаев, пункты пропуска через государственную границу, профилактику инфекций и инфекционный контроль, ведение пациентов, оперативную поддержку и материально-техническое обеспечение. 15 февраля 2020 года генеральный директор ВОЗ обратился к мировому сообществу с тремя основными призывами: использовать все возможности для повышения уровня готовности, применять общегосударственный подход и руководствоваться солидарностью, а не предрассудками. Также он выразил обеспокоенность относительно неготовности международного сообщества финансировать меры по борьбе со вспышкой в экстренном порядке.

генеральный директор ВОЗ обратился к мировому сообществу с тремя основными призывами: использовать все возможности для повышения уровня готовности, применять общегосударственный подход и руководствоваться солидарностью, а не предрассудками. Также он выразил обеспокоенность относительно неготовности международного сообщества финансировать меры по борьбе со вспышкой в экстренном порядке. 16 февраля начинает работу совместная миссия ВОЗ – Китай, чтобы точно установить тяжесть нового заболевания, динамику его передачи и эффективность противоэпидемических мер китайской стороны.

На протяжении всей глобальной вспышки ВОЗ регулярно направляла миссии для сбора информации в государства-члены, в которых зафиксировали вспышку болезни. На ранних этапах пандемии миссии направлялись в страны, в которых наблюдались самые высокие показатели заболеваемости.

24 февраля 2020 года представители совместной миссии ВОЗ – Китай провели пресс-конференцию, на которой сообщили, что "значительная часть мирового сообщества пока морально и материально не готова к реализации мер, принятых в Китае для сдерживания COVID-19". Руководители миссии подчеркнули, что для сдерживания болезни и смертности необходимо как можно быстрее запланировать широкомасштабное осуществление высококачественных мероприятий нефармацевтического характера, направленных на охрану здоровья населения, таких как выявление и изоляция больных, отслеживание контактов, помещение их под надзор или в карантин и взаимодействие с населением. Параллельно был разработан ряд основных рекомендаций, предназначенных для КНР, стран с имеющимися вспышками COVID-19 и стран, которые еще не затронула инфекция, а также к общественности и международному сообществу. Главное – скорость принятия решений, готовность и мобилизация общественных сил.

представители совместной миссии ВОЗ – Китай провели пресс-конференцию, на которой сообщили, что "значительная часть мирового сообщества пока морально и материально не готова к реализации мер, принятых в Китае для сдерживания COVID-19". Руководители миссии подчеркнули, что для сдерживания болезни и смертности необходимо как можно быстрее запланировать широкомасштабное осуществление высококачественных мероприятий нефармацевтического характера, направленных на охрану здоровья населения, таких как выявление и изоляция больных, отслеживание контактов, помещение их под надзор или в карантин и взаимодействие с населением. Параллельно был разработан ряд основных рекомендаций, предназначенных для КНР, стран с имеющимися вспышками COVID-19 и стран, которые еще не затронула инфекция, а также к общественности и международному сообществу. 3 марта 2020 года ВОЗ обратилась к промышленности и правительствам стран с призывом увеличить выпуск средств индивидуальной защиты на 40% в связи с их дефицитом.

ВОЗ обратилась к промышленности и правительствам стран с призывом увеличить выпуск средств индивидуальной защиты на 40% в связи с их дефицитом. 11 марта из-за тревожных показателей распространения инфекции и из-за "недопустимых масштабов бездействия" ВОЗ предоставила COVID-19 статус пандемии.

До начала этого объявления серьезность нового коронавируса недооценивалась большинством стран мира. На тот момент эпицентром пандемии уже стала Европа – там начали регистрировать больше больных и умерших, чем во всех других странах вместе взятых. ВОЗ, Фонд ООН и их партнеры представили Фонд солидарности по борьбе с COVID-19, предназначенный для сбора пожертвований. Всего за 10 дней на помощь медикам и для продолжения исследований по разработке лекарственных препаратов и вакцин удалось собрать свыше 70 миллионов долларов США.



Умерших от коронавируса в Бергамо перевозили в другие регионы военным грузовиком, март 2020 года / Фото AP

И хотя страны сначала не были подготовлены к большинству аспектов коронакризиса, со временем и постепенно к превентивным мерам прибегло чуть ли не каждое государство. Меры безопасности, карантин, социальное дистанцирование, ограничение транспортных сообщений, закрытие границ наблюдались почти во всех странах. Люди начали жить совсем иначе, но только после того, как воочию увидели все последствия COVID-19.

Возможно, если бы каждая страна ввела решительные меры значительно раньше и начала подготовку медицинской системы заранее, когда предупреждала ВОЗ, начало пандемии было бы намного легче.

Почему закрытия границ недостаточно

История и ситуация с нынешней пандемией демонстрируют, что невозможно защититься, просто закрыв границы. Эпидемии быстро распространялись даже в средние века и задолго до эпохи глобализации. Реальная защита достигается только благодаря обмену правдивой и проверенной научной информацией и благодаря глобальной солидарности и сотрудничеству. Как уже было отмечено, международное сотрудничество в таких ситуациях просто необходимо. Безусловно, карантин и изоляция нужны для предотвращения распространения эпидемий, но когда страны не доверяют друг другу, и каждая из них существует сама по себе, то распространение болезни сдержать трудно.

И очень важно, что все люди должны понимать причины образования эпидемий и осознавать появление новых, как настоящую угрозу человеческому виду.

Появление COVID-19 стало неожиданностью для большинства граждан. На фоне непонимания того, что происходит, вследствие недостаточной коммуникации от правительств и недоверия к власти появилось множество теорий заговора, которые не только абсурдны, но и поставили под угрозу борьбу с инфекцией и глобальную иммунизацию. Это очередное доказательство того, что представителям здравоохранения стран нужно постоянно проводить регулярные разъяснительные работы.

Важно! Вирусы постоянно развиваются и мутируют. Большинство таких мутаций безвредны. Зоонозные заболевания, такие как коронавирусы, происходят от животных. Сначала они плохо приспосабливаются к человеческим хозяевам, но иногда мутации могут сделать вирус заразнее или устойчивее к иммунной системе человека. Один человек может содержать триллионы вирусных частиц, которые подвергаются постоянной репликации, что дает вирусу триллионы новых возможностей, чтобы адаптироваться к человеческому виду.

В 70-е годы человечеству удалось победить вирус оспы, так как против нее вакцинировали в каждой стране. Если бы хотя бы одна страна тогда не провела иммунизацию своего населения, то это могло бы поставить под угрозу все человечество. Сейчас же со всей силой процветает антивакцинаторское движение.

Чтобы победить пандемию, людям нужно доверять научным экспертам, гражданам необходимо доверять государственной власти, правительствам нужно быть честными с населением, а страны должны доверять друг другу. Но на протяжении последних десятилетий безответственные политики сознательно подрывают доверие к науке, государственным органам и международному сотрудничеству.

Медицинская система оставляет желать лучшего

Современные системы здравоохранения должны быть построены таким образом, чтобы быть готовыми к вспышкам новых эпидемий. Однако сотни миллионов людей во всем мире до сих пор не имеют доступа даже к элементарным медицинским услугам. Так, в пик пандемии с наплывом больных коронавирусной инфекцией еле-еле справлялись даже лучшие медицинские системы мира. Но по крайней мере в этих странах массовое тестирование и инфекционный контроль всегда были на должном уровне. И когда в одной стране власть недотестирует, недофинансирует и только создает вид бурной деятельности, мол "у нас низкая заболеваемость и смертность, поэтому мы молодцы", другие старательно выявляют всех инфицированных, разворачивают мобильные госпитали и ищут дополнительные аппараты ИВЛ, чтобы вовремя изолировать инфицированных и иметь возможность оказать помощь всем больным.

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Сейчас органы здравоохранения большинства стран применяют похожие, но не одинаковые протоколы и профилактические меры для борьбы с COVID-19. Поскольку заболеваемость и смертность вследствие болезни только растет, многие страны сталкиваются с нехваткой медицинского оборудования, средств индивидуальной защиты и аппаратов ИВЛ.



Температурный скрининг на границе Украины, март 2020 года. Теперь известно, что он неэффективен, но его до сих пор применяют по всему миру / Фото ГПСУ