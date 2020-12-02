Без жидкости и без еды люди не могут существовать. Но вокруг этой темы возникло много мифов: сколько пить, что пить и когда.

На самом деле нет официальных рекомендаций о количестве потребления воды в день. Большинство здоровых людей могут заполнять жидкость просто ориентируясь на собственное чувство жажды. Индивидуальные потребности в воде зависят от многих факторов: пол, вес, возраст, климат, состояние здоровья, интенсивность занятий спортом, пишет BMJ.

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Миф 1. В день нужно выпивать не менее 2 литров воды

Это рекомендация Американского совета по питанию, которую применяют без уточнения. А уточнение следующее: "существенная часть этого количества содержится в пище". С пищей мы получаем не менее 22% воды.

Пить надо столько, сколько хочется. Если вы в жаркой стране – старайтесь не забывать пить чаще.

Миф 2. Важно пить именно воду, чай и сок не считаются

Причина, почему сладкие напитки лучше заменить на воду – нулевая калорийность воды и отсутствие сахара. Если вы не сидите на диете, то можете заменять воду другими напитками с умеренным содержанием сахара, например, чаем или кофе. Свежевыжатого сока – не больше 150 миллилитров в день. Сладкие напитки лучше ограничить.

Миф 3. Воды много не бывает

Бывает. От избытка воды можно даже умереть. В 2007 году американка Дженнифер Стрейндж умерла из-за водной интоксикации, выпив много воды на конкурсе.

Если выпить 10-15 литров в день, то снизится концентрация электролитов в крови и нарушится баланс жидкости. Также много воды создает излишнюю нагрузку на почки и другие органы.

Миф 4. Надо пить воду с лимоном

Лимонная вода не создает чудес. На самом деле вода с лимоном – это просто вода с лимоном. Обычная вода с приятной кислинкой и освежающим вкусом. Нет разницы – с лимоном, огурцом или обычная вода.