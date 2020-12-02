Без рідини й без їжі люди не можуть існувати. Але навколо цієї теми виникло багато міфів: скільки пити, що пити та коли.

Насправді немає офіційних рекомендацій про кількість споживання води на день. Більшість здорових людей можуть заповнювати рідину просто орієнтуючись на власне відчуття спраги. Індивідуальні потреби у воді залежать від багатьох факторів: стать, вага, вік, клімат, стан здоров'я, інтенсивність занять спортом, пише BMJ.

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Міф 1. У день потрібно випивати не менше 2 літрів води

Це рекомендація Американської ради з харчування, яку застосовують без уточнення. А уточнення таке: "істотна частина цієї кількості міститься в їжі". З їжею ми отримуємо не менше 22% води.

Пити треба стільки, скільки хочеться. Якщо ви в жаркій країні – намагатися не забувати пити частіше.

Міф 2. Важливо пити саме воду, чай і сік не вважаються

Причина, чому солодкі напої краще замінити на воду – нульова калорійність води та відсутність цукру. Якщо ви не сидите на дієті, то можете замінювати воду іншими напоями з помірним вмістом цукру, наприклад, чаєм або кавою. Свіжовичавленого соку – не більш 150 мілілітрів на день. Солодкі напої краще обмежити.

Міф 3. Води багато не буває

Буває. Від надлишку води можна навіть померти. У 2007 році американка Дженніфер Стрейндж померла через водну інтоксикацію, випивши забагато води на конкурсі.

Якщо випити 10-15 літрів за день, то знизиться концентрація електролітів в крові й порушиться баланс рідини. Також забагато води створює зайве навантаження на нирки та інші органи.

Міф 4. Треба пити воду з лимоном

Лимонна вода не творить чудес. Насправді вода з лимоном – це просто вода з лимоном. Звичайна вода з приємною кислинкою та освіжаючим смаком. Немає різниці – з лимоном, огірком або звичайна вода.