Многие люди верят в карту прыщей, которая рассказывает о заболеваниях внутренних органов. И благодаря этому планируют избавиться сразу от 2 проблем: прыщей и болезней. Действительно ли это так – читайте в материале.

Согласно теории древней китайской и аюрведической медицины, части нашего лица связаны с определенными органами и системами. О карте прыщей – рассказывает 24 канал.

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Что означают прыщи на лбу?

Например, в древней китайской и аюрведической медицине считалось, что прыщи на лице:

между бровями – есть проблемы с печенью;

на щеках – проблемы с органами дыхания;

на подбородке – гормональные сбои или заболевания органов малого таза;

в области лба – проблемы с пищеварительной системой.

Если бы эта теория работала – это было бы несомненно хорошо. Но она не имеет за собой никакого научного обоснования и многочисленные исследования не подтвердили ее.



Расположение прыщей не поможет диагностировать болезни/ unsplash.com

Какие болезни можно диагностировать по коже?

Бесспорно, многие болезни отражаются на нашей коже, например:

в зависимости от болезней печени, кожа может приобретать разные оттенки (и это научно обосновано и связано с повышением билирубина);

при применении препаратов с гормонами могут возникать высыпания в области вокруг рта и на щеках;

при гормональном дисбалансе тоже могут возникать прыщи, но не только на подбородке. Многие пациенты с акне имеют идеальный уровень половых гормонов.

Когда расположение прыщей может быть показательным?

Но все же иногда расположение прыщей на лице может нам подсказать, на что обратить внимание:

на щеках – что вы слишком часто прислоняете грязный телефон или редко меняете наволочку на подушке:

на подбородке – что вы часто подпираете его рукой, используете большой шарф и т. д;

на лбу – ваш шампунь или кондиционер имеет ингредиенты, которые вам не подходят.

Подчеркнем, что самолечение опасно для вашего здоровья. Поэтому перед употреблением любых препаратов проконсультируйтесь с врачом. Если вы уже провели необходимые консультации, приобрести лекарства по выгодным ценам можно в аптеке здесь и здесь.

Советы, которые помогут предотвратить появление прыщей