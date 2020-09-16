О каких болезнях сигнализируют прыщи на лице и стоит ли доверять карте прыщей
Многие люди верят в карту прыщей, которая рассказывает о заболеваниях внутренних органов. И благодаря этому планируют избавиться сразу от 2 проблем: прыщей и болезней. Действительно ли это так – читайте в материале.
Согласно теории древней китайской и аюрведической медицины, части нашего лица связаны с определенными органами и системами. О карте прыщей – рассказывает 24 канал.
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Что означают прыщи на лбу?
Например, в древней китайской и аюрведической медицине считалось, что прыщи на лице:
- между бровями – есть проблемы с печенью;
- на щеках – проблемы с органами дыхания;
- на подбородке – гормональные сбои или заболевания органов малого таза;
- в области лба – проблемы с пищеварительной системой.
Если бы эта теория работала – это было бы несомненно хорошо. Но она не имеет за собой никакого научного обоснования и многочисленные исследования не подтвердили ее.
Расположение прыщей не поможет диагностировать болезни/ unsplash.com
Какие болезни можно диагностировать по коже?
Бесспорно, многие болезни отражаются на нашей коже, например:
- в зависимости от болезней печени, кожа может приобретать разные оттенки (и это научно обосновано и связано с повышением билирубина);
- при применении препаратов с гормонами могут возникать высыпания в области вокруг рта и на щеках;
- при гормональном дисбалансе тоже могут возникать прыщи, но не только на подбородке. Многие пациенты с акне имеют идеальный уровень половых гормонов.
Когда расположение прыщей может быть показательным?
Но все же иногда расположение прыщей на лице может нам подсказать, на что обратить внимание:
- на щеках – что вы слишком часто прислоняете грязный телефон или редко меняете наволочку на подушке:
- на подбородке – что вы часто подпираете его рукой, используете большой шарф и т. д;
- на лбу – ваш шампунь или кондиционер имеет ингредиенты, которые вам не подходят.
Подчеркнем, что самолечение опасно для вашего здоровья. Поэтому перед употреблением любых препаратов проконсультируйтесь с врачом. Если вы уже провели необходимые консультации, приобрести лекарства по выгодным ценам можно в аптеке здесь и здесь.
Советы, которые помогут предотвратить появление прыщей
- Не прикасайтесь к лицу руками, ведь постоянный контакт – это дополнительные бактерии с рук.
- Дезинфицируйте телефон и мойте руки несколько раз в день.
- Высыпайтесь – это помогает коже выглядеть лучше.
- Регулярно удаляйте отмершие части кожи.
- Теплая вода с лимоном каждое утро помогает проснуться и обеспечивает свежесть кожи.
- Уберите из рациона молочные продукты.
- Меньше употребляйте сахара, как в чистом виде, так и в сладостях.
- Чай с мятой поможет предотвратить появление угрей.