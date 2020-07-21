Дерматовенеролог представила простой список средств, которые рекомендуется иметь в домашней "дерматологической аптечке".

Об этом написала врач-дерматовенеролог Виктория Миронюк на своей странице в инстаграме.

Читайте также Травма родинки: что делать

Миронюк отметила, что надо помнить правило "мокрое на мокрое, сухое на сухое",

На мокроту и острое воспаление, участки лица, гениталий, складок, детскую кожу наносим текстуры с большим количеством воды – гели, эмульсии, лосьоны, кремы. На сухие, утолщенные участки с шелушением, ладони, стопы – наносим текстуры мазей, паст и бальзамов,

– объяснила дерматовенеролог.

Необходимые средства в аптечке для кожи

1. Гель с алоэ

Его можно наносить на большие площади. Гель охлаждает, смягчает кожу, хорошо работает на острую фазу солнечного ожога, ожога высокой температурой, на раздражение кожи и контактные дерматиты.



Гель с алоэ смягчает и охлаждает кожу / Фото: Unsplash

2. Вазелин

Вазелин можно использовать при раздражениях, порезах, мозолях от новых туфель, заусеницях, корках на сбитых коленях и тому подобное.

3. Цика крем

Такой крем отлично увлажняет кожу и снимает воспаления, поэтому его применяют для лечения ожогов, псориаза, назначают пациентам с чувствительной кожей, используют в качестве постпилингового ухода.

Секрем цика-крема заключается в том, что в составе косметики присутствует центелла азиатская. Для того, чтобы понять, есть ли в креме центелла – в составе косметического средства будет написано: мадекассосид, азиатикозид, азиатиковая кислота.

4. Кремы/лосьоны с каламином

Эти средства снимают зуд при укусах насекомых, аллергических дерматитах и ветряной оспе.

5. Средство с гидрокортизоном

Самый простой гормон (стероид), который в любом уголке мира продается без рецепта. Снимает отек, зуд, покраснение. Правило одно – если при применении за 5 дней нет улучшения, обращайтесь к врачу,

– написала врач.

6. Антисептик

Простой йод на кожу применять нельзя, потому что будет ожог. По словам медика, стоит приобрести октенисепт или йод, который не печет, или повидон-йод для мокнущих открытых ран.

7. Средство с антибиотиком на участки с гнойным воспалением

"Как распознать – красное, воспалительное, болит/печет, с гнойно-желтыми выделениями или корками", – пояснила Миронюк.



Средства для "дерматологической аптечки" / Фото: Unsplash

8. Антигистаминные 2-3 поколения: цетиризин, левоцетиризин

Действует сутки, не нужно часто принимать, не вызывает сонливость. Выпить диазолин или супрастин и сесть за руль – такая себе идея,

– отметила врач.

9. Пакет с замороженным горошком, холод

По словам Миронюк, таким образом можно снять зуд и отек, а также уменьшить синяки.

10. Эмольент

Эмольент – что это? Это вещество, смягчающее кожу. Кремы с эмольентами рекомендуют для питания сухой или атопичной кожи.

А также рекомендуем не забывать о солнцезащитных кремах для тела и лица.