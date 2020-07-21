Аптечка для шкіри: топ-10 засобів на всі випадки життя
Дерматовенеролог представила простий список засобів, які рекомендовано мати у домашній "дерматологічній аптечці".
Про це написала лікар-дерматовенеролог Вікторія Миронюк на своїй сторінці в інстаграмі.
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Миронюк наголосила, що треба пам'ятати про правило "мокре на мокре, сухе на сухе",
На мокнуття та гостре запалення, ділянки обличчя, геніталій, складок, дитячу шкіру наносимо текстури з більшою кількістю води – гелі, емульсії, лосьйони, креми. На сухі, потовщені ділянки, з лущенням, долоні, стопи-наносимо текстури мазей, паст та бальзамів,
– пояснила дерматовенерологиня.
Необхідні засоби в аптечці для шкіри
1. Гель з алоє
Його можна наносити на великі площі. Гель охолоджує, пом‘якшує шкіру, добре працює на гостру фазу сонячного опіку, опіку високою температурою, на подразнення та контактні дерматити.
Гель з алоє пом'якшує і охолоджує шкіру / Фото: Unsplash
2. Вазелін
Вазелін можна використовувати при подразненнях, порізах, мозолях від нових туфлів, заусеницях, кірках на збитих колінах тощо.
3. Цика-крем
Такий крем відмінно зволожує шкіру і знімає запалення, тому його застосовують для лікування опіків, псоріазу, призначають пацієнтам з чутливою шкірою, використовують в якості постпілінгового догляду.
Секрем цика-крему полягає у тому, що в складі косметики присутня центелла азіатська. Для того, щоб зрозуміти, чи є у кремі центелла, – у складі косметичного засобу буде написано: мадекассосід, азіатікозід, азіатікова кислота.
4. Креми/лосьйони з каламіном
Ці засоби знімають свербіж при укусах комах, алергічних дерматитах та вітряній віспі.
5. Засіб з гідрокортизоном
Найпростіший гормон (стероїд), який у будь-якому куточку світу продається без рецепту. Знімає набряк, свербіж, почервоніння. Правило одне – якщо при застосуванні за 5 днів немає покращення, звертайтесь до лікаря,
– написала лікар.
6. Антисептик
Простий йод на шкіру застосовувати не можна тому, що буде опік. За словами медика, варто придбати октенісепт чи йод, що не пече, або повідон-йод для мокнучих відкритих ран.
7. Засіб з антибіотиком на ділянки з гнійним запаленням
"Як розпізнати – червоне, запальне, болить/пече, з гнійно-жовтими виділеннями чи кірками", – пояснила Миронюк.
Засоби для "дерматологічної аптечки" / Фото: Unsplash
8. Антигістамінні 2-3 покоління: цетиризин, левоцетиризин
Діє добу, не потрібно часто приймати, не викликає сонливість. Випити діазолін чи супрастин і сісти за кермо – така собі ідея,
– зазначила лікар.
9. Пакет з замороженим горошком, холод
За словами Миронюк, у такий спосіб можназняти свербіж і набряк, а також зменшити синці.
10. Емольєнт
А також рекомендуємо не забувати про сонцезасні креми для тіла та обличчя.