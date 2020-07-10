Якщо ви травмували родимку – не хвилюйтеся і не панікуйте! Як заявляє дерматоонколог Світлана Дячук, травма не веде до переродження родимки.

Світлана Дячук наголошує, що травма родимки ніколи не загрожує здоров'ю та життю. Тому це не потребує невідкладної допомоги і виклику "швидкої". Про це лікар написала на своїй сторінці в інстаграмі.

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Люди називають родимкою будь-яке новоутворення на шкірі. Якщо травмується рак шкіри, це дещо прискорює його зростання, але це вже був рак, до травми. Якщо ви травмували родимку – вона і після травми залишається звичайною родимкою. Правда, рак у вас чи ні, може визначити тільки лікар,

– написала дерматоонколог.

Що робити, якщо травмували родимку

Не обробляти йодом чи зеленкою

Практика обробки йодом чи зеленкою пішла з СРСР, коли вони були єдиними антисептиками в домашній аптечці. Ці препарати через фарбування шкіри сильно ускладнить діагностику.

Бабусі і зараз порадять "припекти йодом" або "залити зеленкою". Не потрібно нічого припікати і заливати,

– зазначила Дячук.

Протерти прозорим антисептиком для ран

Антисептики як хлоргексидин, перекис водню 3%, навіть горілка, добре очищають рану і перешкоджають інфікуванню. Лікар рекомендує обробляти місце двічі в день. Також рану можна заклеїти гіпоалергенним "дихаючим" пластиром, але це не обов'язково.

Що робити, якщо продовжується кровотеча

Якщо кровотеча вам здається досить сильної, її можна зупинити, притиснувши рану пальцем через чисту суху тканину протягом 10 хвилин.

"Притискаючи рану, ви допомагаєте утворитися згустку крові, який перекриє ушкоджену судину. У шкірі немає великих судин, ви максимум втратите кілька мілілітрів крові", – пояснила Світлана Дячук.

Звернутися на консультацію до дерматолога, або онлайн

Не потрібно за порадою звертатися до друга, подруги, бабусі, чи "гуглити" про це. Найкраще сконтактуватися з дерматологом. Під час карантину чимало спеціалістів можуть проконсультувати людину онлайн.