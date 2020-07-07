Лікар-дерматоонколог зруйнувала міф про те, що нібито волосся росте лише на "здорових" родимках, а також пояснила, чи безпечно виривати його.

Про це написала лікар-дерматолог Світлана Дячук на своїй сторінці в інстаграмі.

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"Я не буду рекомендувати висмикувати волосся з невуса, але не буду категорично забороняти і тим більше розповідати про переродження", – зауважила вона.

Що станеться, якщо висмикнути волосся з родимки:

Травмування невуса

Волосся росте не в самій родимці, а глибше в шкірі, тому тканина невуса мало травмується.

Найпопулярніший міф про переродження від травми давно викрито науковими дослідженнями. Ну не перероджується родимка після травми!

– наголосила Дячук.

З'являються вхідні ворота для інфекції

Інфекція з поверхні шкіри може проникнути через отвір, яке утворюється відразу після висмикування волосся. Чим більше волосків вирвано, тим більше ризик інфікування.

Лікар зазначила, що може статися нагноєння, але це не призводить до переродження невуса.

Відсутність ознак травми і запалення

Світлана Дячук додала, якщо волосків мало і вони тонкі, людина обробила руки, пінцет і шкіру антисептиком, ймовірно, не буде ні травми, ні запалення.

Що робити з волоссям у родимці:

Обрізати волосся ножицями – це дешево і безпечно.

Видалити родимку – безпечно і назавжди.

Що можна робити з волоссям, але небажано:

Голити волосся.

Вищипувати волосся пінцетом в маленьких родимках.

Що не можна робити з волоссям на родимці

Видаляти волосся в невуса лазером, застосовувати воскову і хімічну депіляцію.