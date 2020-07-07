Врач-дерматоонколог разрушила миф о том, что якобы волосы растут только на "здоровых" родинках, а также пояснила, безопасно ли вырывать их.

Об этом написала врач-дерматолог Светлана Дячук на своей странице в инстаграме.

Читайте также Как правильно загорать с родинками

"Я не буду рекомендовать выдергивать волосы из невуса, но не буду категорически запрещать и тем более рассказывать о перерождении", – отметила она.

Что произойдет, если выдернуть волосы из родинки:

Травмирование невуса

Волосы растут не в самой родинке, а глубже в коже, поэтому ткань невуса мало травмируется.

Самый популярный миф о перерождении от травмы давно разоблачены научными исследованиями. Ну не перерождается родинка после травмы!

– отметила Дячук.

Появляются входные ворота для инфекции

Инфекция с поверхности кожи может проникнуть через отверстие, которое образуется сразу после выдергивания волос. Чем больше волосков вырвано, тем больше риск инфицирования.

Врач отметила, что может произойти нагноение, но это не приводит к перерождению невуса.

Отсутствие признаков травмы и воспаления

Светлана Дячук добавила, если волосков мало и они тонкие, человек обработал руки, пинцет и кожу антисептиком, вероятно, не будет ни травм, ни воспаления.

Что делать с волосами на родинке:

Обрезать волосы ножницами – это дешево и безопасно.

Удалить родинку – безопасно и навсегда.

Что можно делать с волосами, но нежелательно:

Брить волосы.

Выщипывать волосы пинцетом на маленьких родинках.

Что нельзя делать с волосами на родинке

Удалять волосы из невуса лазером, применять восковую и химическую депиляцию.