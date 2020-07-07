Что будет, если вырвать волосы из родинки
Врач-дерматоонколог разрушила миф о том, что якобы волосы растут только на "здоровых" родинках, а также пояснила, безопасно ли вырывать их.
Об этом написала врач-дерматолог Светлана Дячук на своей странице в инстаграме.
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"Я не буду рекомендовать выдергивать волосы из невуса, но не буду категорически запрещать и тем более рассказывать о перерождении", – отметила она.
Что произойдет, если выдернуть волосы из родинки:
Травмирование невуса
Волосы растут не в самой родинке, а глубже в коже, поэтому ткань невуса мало травмируется.
Самый популярный миф о перерождении от травмы давно разоблачены научными исследованиями. Ну не перерождается родинка после травмы!
– отметила Дячук.
Появляются входные ворота для инфекции
Инфекция с поверхности кожи может проникнуть через отверстие, которое образуется сразу после выдергивания волос. Чем больше волосков вырвано, тем больше риск инфицирования.
Врач отметила, что может произойти нагноение, но это не приводит к перерождению невуса.
Отсутствие признаков травмы и воспаления
Светлана Дячук добавила, если волосков мало и они тонкие, человек обработал руки, пинцет и кожу антисептиком, вероятно, не будет ни травм, ни воспаления.
Что делать с волосами на родинке:
- Обрезать волосы ножницами – это дешево и безопасно.
- Удалить родинку – безопасно и навсегда.
Что можно делать с волосами, но нежелательно:
- Брить волосы.
- Выщипывать волосы пинцетом на маленьких родинках.
Что нельзя делать с волосами на родинке
Удалять волосы из невуса лазером, применять восковую и химическую депиляцию.