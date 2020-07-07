Вопрос безопасности загара с родинками остается всегда актуальным. Некоторые даже заклеивают их пластырем перед тем, как идти на пляж. Однако врач-дерматолог утверждает, что это не нужно, и отвечает на самые распространенные вопросы.

Об этом написала украинский дерматоонколог Светлана Дячук на своей странице в инстаграме.

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По словам медика, однажды к ней обратилась пациентка со словами "Удалите эти родинки, они мне мешают нормально загорать, приходится каждый раз их заклеивать". Дячук отметила, что в одной фразе сразу три ошибочных убеждения.

Ошибка №1 – "Удалю родинки и никогда не заболею меланомой"

Настоящая профилактика меланомы – это дерматоскопия у опытного специалиста и удаление родинок только по показаниям.

Удаление обычных родинок не снижает риск появления меланомы, так как эта опухоль обычно развивается на чистой коже и очень редко на фоне родинки. Меланома и родинки внешне очень похожи, сами вы их различить не сможете,

– написала дерматолог.

Ошибка №2 – "Если на родинку попадает солнечный свет, это очень опасно"

Медик заявила, что солнечный свет не опасен, только его ультрафиолетовый спектр, а это легко решается с помощью фотозащитного крема и отслеживанием УФ индекса в течение дня.

SPF или Sun Protection Factor – что это такое? Это отметка, которая вместе с индексом, которая рядом с ней, означает, сколько кожа сможет без защитного крема. Чтобы рассчитать, нужно посмотреть на цифры возле этих трех букв, а также определить, сколько времени вы можете подставлять лицо и тело под прямые лучи. Например, если сгореть ваша кожа без защитного средства может через минут 10, то, нанеся такой крем с индексом, например, 30 есть риск обжечься через 5 часов.

Ошибка №3 – "Заклею родинки пластырем и буду спокойно загорать весь день"

Кожа со всеми новообразованиями на ней – один большой орган, при солнечном ожоге, на заклеенные родинки все равно будет губительное действие. И наоборот, если вы не допускаете солнечных ожогов, то и для родинки рисков нет,

– объяснила врач.

Так, удалять все подряд родинки – это совершенно бесполезно и даже опасно, ведь появляется мнимое чувство безопасности.

Защита кожи от солнечных ожогов – это защита родинок. Не нужны дополнительные меры и заклеивание родинок.



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