Как правильно загорать с родинками
Вопрос безопасности загара с родинками остается всегда актуальным. Некоторые даже заклеивают их пластырем перед тем, как идти на пляж. Однако врач-дерматолог утверждает, что это не нужно, и отвечает на самые распространенные вопросы.
Об этом написала украинский дерматоонколог Светлана Дячук на своей странице в инстаграме.
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По словам медика, однажды к ней обратилась пациентка со словами "Удалите эти родинки, они мне мешают нормально загорать, приходится каждый раз их заклеивать". Дячук отметила, что в одной фразе сразу три ошибочных убеждения.
Ошибка №1 – "Удалю родинки и никогда не заболею меланомой"
Настоящая профилактика меланомы – это дерматоскопия у опытного специалиста и удаление родинок только по показаниям.
Удаление обычных родинок не снижает риск появления меланомы, так как эта опухоль обычно развивается на чистой коже и очень редко на фоне родинки. Меланома и родинки внешне очень похожи, сами вы их различить не сможете,
– написала дерматолог.
Ошибка №2 – "Если на родинку попадает солнечный свет, это очень опасно"
Медик заявила, что солнечный свет не опасен, только его ультрафиолетовый спектр, а это легко решается с помощью фотозащитного крема и отслеживанием УФ индекса в течение дня.
Это отметка, которая вместе с индексом, которая рядом с ней, означает, сколько кожа сможет без защитного крема.
Чтобы рассчитать, нужно посмотреть на цифры возле этих трех букв, а также определить, сколько времени вы можете подставлять лицо и тело под прямые лучи. Например, если сгореть ваша кожа без защитного средства может через минут 10, то, нанеся такой крем с индексом, например, 30 есть риск обжечься через 5 часов.
Ошибка №3 – "Заклею родинки пластырем и буду спокойно загорать весь день"
Кожа со всеми новообразованиями на ней – один большой орган, при солнечном ожоге, на заклеенные родинки все равно будет губительное действие. И наоборот, если вы не допускаете солнечных ожогов, то и для родинки рисков нет,
– объяснила врач.
Так, удалять все подряд родинки – это совершенно бесполезно и даже опасно, ведь появляется мнимое чувство безопасности.
Защита кожи от солнечных ожогов – это защита родинок. Не нужны дополнительные меры и заклеивание родинок.