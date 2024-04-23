Новое исследование старения

Ученые из Университета Гумбольдта в Берлине (Германия), Стэнфордского университета (США), Университета Люксембурга (Люксембург) и Немецкого института экономических исследований (Германия) провели исследование. Они изучали, как представления людей о начале старости меняются в зависимости от их возраста и поколения.

Также на тему Сыворотка молодости: ученые нашли новый способ продлить жизнь

Согласно результатам, младшие поколения считают, что старость приходит позже, а с возрастом люди склонны откладывать начало этого периода.

В рамках исследования был проведен опрос с участием 14 056 человек из Германии, рожденных в период с 1911 по 1974 год. В течение 25 лет, начиная с 1996 года, их спрашивали, людей какого возраста они могли бы назвать старыми. Каждый респондент отвечал на этот вопрос от одного до восьми раз. В период, когда ученые собирали данные, участникам исследования было от 40 до 100 лет.

Когда наступает старость

Результаты показали, что люди, родившиеся в 1931 году, в возрасте 65 лет считают, что старость наступает в 74 года. Однако, люди, родившиеся на 13 лет позже, в этом же возрасте считают, что старость наступает в 75 лет.

Несмотря на разные ответы людей, родившихся раньше и позже 1935 года, восприятие рожденных в 1936 – 1951 года и 1952 – 1974 года практически не отличалось. При этом становясь старше, респонденты пересматривали свое мнение о возрасте, когда начинается старость. Чем позже родились участники исследования, тем сильнее они "отодвигали" наступление этого периода.

Авторы статьи предполагают, что общее увеличение возраста, который люди считают началом старости, может быть связано с повышением ожидаемой продолжительности жизни или более поздним наступлением пенсионного возраста. Желание "отсрочить" старость, по их мнению, объясняется страхом старения, который связан с распространенными в западных культурах негативными стереотипами относительно качества жизни. Кроме того, людям свойственно считать старыми тех, кто на старше их самих: из-за этого собственный возраст воспринимается "недостаточным" для наступления старости.

Ученые также отметили, что женщины считают, что старость наступает позже, чем мужчины. Младший возраст указывали одинокие люди и те, кто имел слабое здоровье. Однако эти факторы, а также уровень образования восприятия собственного возраста, не полностью объясняют полученные результаты. Далее ученые планируют изучить, ли эта тенденция "откладывать" старость сохранится и как восприятие старения и старости зависит от страны и культур.