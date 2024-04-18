Долгое время ученые проводили эксперименты с переливанием крови, ее компонентов и других физиологических жидкостей от молодых мышей к старым в попытке найти методы омоложения организма и увеличения продолжительности жизни.

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В одном из таких экспериментов соединили кровеносные системы молодых и старых грызунов, что привело к замедлению процесса старения у последних. Для омоложения мышам также вводили тромбоциты, делали инъекции спинномозговой жидкости и пересаживали фекальный микробиом.

Новый поиск "эликсира молодости"

В последнем исследовании большая группа специалистов из Нанкинского университета (КНР) протестировала новую методику, используя малые внеклеточные везикулы или пузырьки (small extracellular vesicles, sEVs) – частицы размером менее 200 нанометров из плазмы крови.

Старым особям мышей – самцам в возрасте 20 месяцев – внутривенно вводили по 200 микролитров чистого фосфатно-солевого буферного раствора (контрольная группа) или такой же объем раствора с "молодыми" экстрацеллюлярными везикулами в концентрации 1,80 микрограмма общего белка на микролитр. Экспериментальный препарат заранее получали из очищенной плазмы молодых мышей двухмесячного возраста, приводя его к необходимой концентрации, имитирующей естественное содержание экстрацеллюлярных везикул в крови.

Результаты удивительные

Ученые наблюдали за подопытными до конца их жизни. Анализ выживаемости показал, что грызуны, которым вводили препарат, в среднем жили на 13% дольше, чем животные из контрольной группы. Средняя продолжительность жизни первых составляла 1031 день, что на 22,7% больше типичного срока жизни самцов линии C57BL/6J в 840 дней. Одна мышь в экспериментальной группе умерла через 1266 дней после своего рождения, что эквивалентно 120 – 130 годам в человеческом возрасте.

Грызуны, которым вводили "сыворотку молодости", в целом выглядели здоровее, чем контрольные мыши. Препарат помог предотвратить выпадение шерсти, повлиял на старение на молекулярном, митохондриальном, клеточном и физиологическом уровнях, а также смягчил возрастные изменения в различных тканях, включая гиппокамп, мышцы, сердце, семенники, кости и другие.

В официальном заявлении авторы подчеркнули, что новый метод стал одним из самых эффективных по омоложению и продлению жизни мышей. В предыдущих исследованиях, терапия с ограничением калорийности увеличила среднюю продолжительность жизни лабораторных особей до 978 дней (+16,4%), применение метформина и никотинамида – до 889 (+5,8%) и 875 дней (+4,2%) соответственно.

К тому же малые экстрацеллюлярные везикулы – это природные наночастицы, циркулирующие в кровотоке, которые не вызывают токсических или иммунологических реакций. Поэтому их введение может стать универсальным инструментом для борьбы со старением, лечения старческих заболеваний и улучшения здоровья людей.