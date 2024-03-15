Новое исследование представила команда из Питтсбургского университета. Ученые обнаружили маркеры в крови, способные определить биологический возраст человека и предсказать риск различных заболеваний, связанных со старением.

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Ученые отмечают, что биологический возраст отличается от хронологического, ведь он является показателем состояния клеток и органов – их износа. Эти знания могут помочь в адаптации методов лечения и предотвращении возможных заболеваний.

Детали исследования

К участию в эксперименте привлекли 196 людей пожилого возраста. В ходе исследования были выявлены существенные различия между здоровыми пожилыми людьми и теми, кто стареет быстрее.

"Здоровые пожилые люди демонстрировали лучшую физическую активность, тогда как те, кто быстро стареет, имели трудности с двигательной активностью", – говорится в докладе.

Ученые уточняют, что эта закономерность позволила исследователям взглянуть на молекулярный уровень различий между этими группами.

Биомаркеры долголетия

В ходе исследования ученые обнаружили 25 метаболитов, которые показали значительные различия между здоровыми и быстро стареющими людьми,. Ученые объединили эти молекулы в группу "Метаболический индекс здорового старения" (HAM). Кроме того, было обнаружено три метаболита, которые, вероятно, имеют особое значение для биологического старения.

Предположительно, эти вещества являются "динамическими", то есть могут меняться в зависимости от состояния здоровья и образа жизни человека.

Это важно! Точность индекса HAM при определении биологического возраста составляла 68 процентов.

Перспектива открытия

Полученные результаты ученые уже назвали перспективными и важными, ведь они помогут ученым создать анализ крови, с помощью которого, будет быстро и просто оценить биологический возраст человека.

Особенно полезным этот тест может быть для молодых людей, ведь так они смогут внести изменения в свой привычный образ жизни для того, чтобы замедлить процессы старения.

Исследование является важным шагом в понимании биологических процессов старения и разработке методов его замедления.