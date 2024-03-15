Нове дослідження представила команда з Піттсбурзького університету. Учені виявили маркери в крові, здатні визначити біологічний вік людини і передбачити ризик різних захворювань, пов'язаних зі старінням.

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Учені зауважують, що біологічний вік відрізняється від хронологічного, адже він є показником стану клітин і органів – їх зношення. Ці знання можуть допомогти в адаптації методів лікування і запобіганні можливих захворювань.

Деталі дослідження

До участі в експерименті залучили 196 людей літнього віку. У ході дослідженя було виявлено суттєві відмінності між здоровими людьми похилого віку і тими, хто старіє швидше.

"Здорові люди похилого віку демонстрували кращу фізичну активність, тоді як ті, хто швидко старіє, мали труднощі із руховою активністю", – ідеться у досілдженні.

Учені уточнюють, що ця закономірність дозволила дослідникам поглянути на молекулярний рівень відмінностей між цими групами.

Біомаркери довголіття

У ході дослідження учені виявили 25 метаболітів, які показали значні відмінності між здоровими та людьми, що швидко старіють. Учені об'єднали ці молекули в групу "Метаболічний індекс здорового старіння" (HAM). Крім того, було виявлено три метаболіти, які, ймовірно, мають особливе значення для біологічного старіння.

Імовірно, ці речовини є "динамічними", тобто можуть змінюватися залежно від стану здоров'я та способу життя людини.

Важливо! Точність індексу HAM при визначенні біологічного віку становила 68 відсотків.

Перспектива відкриття

Отримані результати учені уже назвали перспективними та важливими, адже вони допоможуть ученим створити аналіз крові, за допомогою якого, буде швидко і просто оцінити біологічний вік людини.

Особливо корисним цей тест може бути для молодих людей, адже так вони зможуть внести зміни у свій звичний спосіб життя для того, аби сповільнеити процеси старіння.

Дослідження є важливим кроком у розумінні біологічних процесів старіння і розробці методів його уповільнення.