Причины, по которым разница между сельскими и городскими жителями в сфере здоровья увеличивается, включают более высокие показатели уровня курения, ожирения и заболеваний сердечно-сосудистой системы среди сельских жителей, пишет Journal of Rural Health.

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Новое исследование продолжительности жизни

Исследование которое провел Центр политики и экономики здравоохранения при Университете Южной Калифорнии имени Шеффера, показывает, что до 60 лет у сельских мужчин существует ограниченный потенциал для изменения этого неравенства.

Чи знали ви, що 82% населення України має дефіцит вітаміну D? А восени цей показник може зрости ще більше. Вітагама D₃ забезпечує дорослий організм необхідною денною нормою, а також позитивно впливає на імунну систему, підтримує функцію кісток і м’язів.

*Перед вживанням дієтичної добавки варто проконсультуватися з лікарем.

Анализ также подчеркивает растущую потребность в медицинских услугах в сельской местности, где, помимо прочего, ощущается нехватка медицинских специалистов, что становится все более ощутимым из-за переезда молодежи в города.

Сельские жители страдают от более высокой распространенности хронических недугов, что существенно отражается на качестве старения. Учитывая старение населения и сокращение количества медицинских специалистов, эти общины столкнутся с еще большими трудностями в предоставлении ухода за больными в будущем,

– отметил автор исследования Джек Чапел.

Горожане живут дольше

Исследователи обнаружили, что сельские мужчины в возрасте 60 лет теперь живут на два года меньше, чем их городские ровесники, а разница увеличилась почти втрое за последние два десятилетия.

Также обнаружили, что разрыв в продолжительности здоровой жизни между городскими и сельскими мужчинами увеличился более чем вдвое в течение того же времени. Разрыв для женщин между городом и деревней в здоровье и продолжительности жизни оказался меньше и увеличивается медленнее.

Дальнейшие исследования показали, что, несмотря на важность образования для здоровья, оно не полностью объясняет имеющийся разрыв между городским и сельским населением. Снижение уровня курения, борьба с ожирением и улучшение управления сердечно-сосудистыми заболеваниями могли бы значительно помочь пожилым жителям сельской местности.