Причини, через які різниця між сільськими та міськими жителями у сфері здоров'я збільшується, включають вищі показники рівня куріння, ожиріння та захворювань серцево-судинної системи серед сільських жителів, пише Journal of Rural Health.

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Нове дослідження тривалості життя

Дослідження яке провів Центр політики та економіки охорони здоров'я при Університеті Південної Каліфорнії імені Шеффера, показує, що до 60 років у сільських чоловіків існує обмежений потенціал для зміни цієї нерівності.

Чи знали ви, що 82% населення України має дефіцит вітаміну D? А восени цей показник може зрости ще більше. Вітагама D₃ забезпечує дорослий організм необхідною денною нормою, а також позитивно впливає на імунну систему, підтримує функцію кісток і м’язів.

*Перед вживанням дієтичної добавки варто проконсультуватися з лікарем.

Аналіз також підкреслює зростаючу потребу в медичних послугах у сільській місцевості, де, окрім іншого, відчувається брак медичних спеціалістів, що стає все відчутнішим через переїзд молоді до міст.

Сільські жителі страждають від вищої поширеності хронічних недуг, що суттєво відображається на якості старіння. З огляду на старіння населення і скорочення кількості медичних спеціалістів, ці громади зіткнуться з ще більшими труднощами в наданні догляду за хворими в майбутньому,

– зазначив автор дослідження Джек Чапел.

Містяни живуть довше

Дослідники виявили, що сільські чоловіки у віці 60 років тепер живуть на два роки менше, ніж їхні міські ровесники, а різниця збільшилась майже втричі за останні два десятиліття.

Також виявили, що розрив у тривалості здорового життя між міськими та сільськими чоловіками збільшився більш ніж удвічі протягом того ж часу. Розрив для жінок між містом і селом у здоров’ї та тривалості життя виявився меншим і збільшується повільніше.

Подальші дослідження показали, що, попри важливість освіти для здоров'я, вона не повністю пояснює наявний розрив між міським та сільським населенням. Зниження рівня куріння, боротьба з ожирінням і поліпшення управління серцево-судинними захворюваннями могли б значно допомогти літнім жителям сільської місцевості.