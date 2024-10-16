Також Кабінет міністрів уточнив процедуру надання статусу члена сім'ї загиблого захисника чи захисниці України. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

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Що змінилося

Кабінет міністрів вніс зміни до:

Положення про порядок, умови та критерії встановлення інвалідності, Порядку надання статусу людини з інвалідністю внаслідок війни, Порядку надання статусу члена сімʼї загиблого (померлого) захисника чи захисниці України.

Нові правила уточнюють, що заява у паперовій формі подається за зареєстрованим місцем проживання заявника місцевому структурному підрозділу з питань ветеранської політики. Відповідну заяву можна відправити поштою або через ЦНАП.

Також Кабмін визначив перелік органів, до яких структурний підрозділ з питань ветеранської політики робить запит на витребовування документів у випадку, якщо вони відсутні у заявника.

А ще тепер визначено порядок дій для структурних підрозділів з питань ветеранської політики на випадок, якщо документи надійшли пізніше встановленого терміну або ж не надійшли взагалі.

Принагідно Кабінет міністрів уточнив спосіб, яким громадянину, який подавав заяву у паперовій формі, повідомляють про надання статусу або відмову.