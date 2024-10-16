Также Кабинет министров уточнил процедуру предоставления статуса члена семьи погибшего защитника или защитницы Украины. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

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Что изменилось

Кабинет министров внес изменения в:

Положение о порядке, условия и критерии установления инвалидности, Порядок предоставления статуса человека с инвалидностью вследствие войны, Порядок предоставления статуса члена семьи погибшего (умершего) защитника или защитницы Украины.

Новые правила уточняют, что заявление в бумажной форме подается по зарегистрированному месту жительства заявителя местному структурному подразделению по вопросам ветеранской политики. Соответствующее заявление можно отправить по почте или через ЦПАУ.

Также Кабмин определил перечень органов, к которым структурное подразделение по вопросам ветеранской политики делает запрос на истребование документов в случае, если они отсутствуют у заявителя.

А еще теперь определен порядок действий для структурных подразделений по вопросам ветеранской политики на случай, если документы поступили позже установленного срока или не поступили вообще.

Попутно Кабинет министров уточнил способ, которым гражданину, подающему заявление в бумажной форме, сообщают о предоставлении статуса или отказе.