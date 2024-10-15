Заступник міністра охорони здоров’я та головний санітарний лікар України Ігор Кузін повідомив, що МОЗ слідкує за скаргами щодо МСЕК, пише BBC.

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Чи можливо навести лад у МСЕК

Кузін сказав, що останніми роками побільшало скарг щодо роботи МСЕК, тому що виросло навантаження на комісії. За його словами, МОЗ спільно з правоохоронцями опрацювало вже близько 19 тисяч справ.

У всьому, що стосується питання протидії корупції, ми тісно співпрацюємо з правоохоронними органами. Ми бачимо повідомлення, скарги, бачимо їх до того, як вони стають публічними,

– сказав Ігор Кузін.

Заступник міністра також сказав, що розголос у ЗМІ, який відбувається зараз – "це фінал цієї роботи". За його словами, МОЗ слідує та дотримується принципів закону.

Ми будемо співпрацювати з правоохоронними органами допоки в системі МСЕК не буде наведено певний лад… Є концепція розвитку системи МСЕК. Також є законопроєкт, який має це врегулювати. Ми сподіваємося, що після його прийняття можна вже буде казати про те, що якісь певні елементи з цієї системи підуть,

– заявив Кузін.

Нагадаємо, що 10 жовтня в МОЗ представили законопроєкт щодо реформи МСЕК. Міністерство планує у 2025 році ліквідувати МСЕК у тому вигляді, в якому вони функціонують зараз.