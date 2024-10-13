Ошукані десятки літніх людей, яким обіцяли "повернути молодість" та здоров'я, повідомляє Oddity Central.

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Як подружжя провернуло аферу

Раджив Кумар Дубей та його дружина Рашмі володіли терапевтичним центром у Канпурі (індійський штат Уттар-Прадеш). Там вони переконували своїх "пацієнтів", що вони швидко старіють через надмірно забруднене повітря.

При цьому пара пропонувала повернути втрачену молодість за допомогою "машини часу ізраїльського виробництва" та кисневої терапії.

Аферисти обіцяли видимі результати за лічені місяці, стверджуючи, що можуть зупинити старіння на 20 років і навіть відновити пошкоджені внутрішні органи.

Вони пропонували пакети за 6 000 рупій (близько 3 тисяч гривень) за 10 сеансів і 90 000 рупій (44 тисячі гривень) за трирічну систему винагород,

– розповіла старша офіцерка поліції Анджалі Вішвакарма.

Крім цього, пара перетворила свою аферу на фінансову піраміду, обіцяючи клієнтам безкоштовні сеанси кисневої терапії за кожного нового приведеного клієнта.

Заяву до поліції подала одна з жертв Рену Сінгх. Вона повідомила, що її ошукали 21 000 тисячу доларів. Наразі поліція зібрала докази й щодо інших жертв.

Наразі відомо, що пара аферистів поповнила свої кишені на 4,1 мільйона доларів.

Індійська поліція зареєструвала справу про шахрайство, однак подружжя зникло. Їх оголосили в розшук, але, скоріше за все, вони вже втекли за кордон з грошима своїх жертв.