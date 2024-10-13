Обмануты десятки пожилых людей, которым обещали "вернуть молодость" и здоровье, сообщает Oddity Central.

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Как супруги провернули аферу

Раджив Кумар Дубей и его жена Рашми владели терапевтическим центром в Канпуре (индийский штат Уттар-Прадеш). Там они убеждали своих "пациентов", что они быстро стареют из-за чрезмерно загрязненного воздуха.

При этом пара предлагала вернуть утраченную молодость с помощью "машины времени израильского производства" и кислородной терапии.

Аферисты обещали видимые результаты за считанные месяцы, утверждая, что могут остановить старение на 20 лет и даже восстановить поврежденные внутренние органы.

Они предлагали пакеты за 6 000 рупий (около 3 тысяч гривен) за 10 сеансов и 90 000 рупий (44 тысячи гривен) за трехлетнюю систему вознаграждений,

– рассказала старший офицер полиции Анджали Вишвакарма.

Кроме этого, пара превратила свою аферу в финансовую пирамиду, обещая клиентам бесплатные сеансы кислородной терапии за каждого нового приведенного клиента.

Заявление в полицию подала одна из жертв Рену Сингх. Она сообщила, что ее обманули 21 000 тысячу долларов. Сейчас полиция собрала доказательства и в отношении других жертв.

Известно, что пара аферистов пополнила свои карманы на 4,1 миллиона долларов.

Индийская полиция зарегистрировала дело о мошенничестве, однако супруги исчезли. Их объявили в розыск, но, скорее всего, они уже сбежали за границу с деньгами своих жертв.