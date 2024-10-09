Мужчина и женщина полностью изменили свой распорядок дня, чтобы прожить как можно дольше. Об этом пишет LADbible.

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Как живут супруги "биохакеры"

33 летняя Кайла Барнс-Ленц и 36-летний Уоррен Ленц являются фитнес-любителями. Их цель – прожить до 150 лет, что почти вдвое превышает возраст среднестатистического американца.

Женщина является совладелицей LYV the Wellness Space, так называемой "клиники долголетия", а также ведущей подкаста "Оптимизация долголетия". Ее муж работает в маркетинговом агентстве.

Интересно, что Кайла заставила Уоррена пройти ряд физических тестов, прежде чем обручиться. Также она контролирует, чтобы он придерживался строгого распорядка дня.

Пара начинает свой день с "оптимизации ума и тела" с помощью специального устройства для проведения импульсной электромагнитной терапии, а также тренируясь и гуляя на солнце.

Конечно, супруги потребляют только органическую пищу. Кроме этого, после обеда они ежедневно погружаются в холодную воду и гипербарическую кислородную камеру. Кайла и Уоррен убеждены, что это помогает восстановить поврежденные клетки и укрепляет здоровье.

Затем пара снова гуляет, после чего идет в сауну перед сном.

Чи знали ви, що 82% населення України має дефіцит вітаміну D? А восени цей показник може зрости ще більше. Вітагама D₃ забезпечує дорослий організм необхідною денною нормою, а також позитивно впливає на імунну систему, підтримує функцію кісток і м’язів.



*Перед вживанням дієтичної добавки варто проконсультуватися з лікарем.