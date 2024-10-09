Врач, который делал инъекцию, посоветовал ей проконсультироваться с врачом общей практики. Как оказалось, не зря, пишет Daily Star.

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Как благодаря увеличению губ у женщины обнаружили опасную болезнь благодаря увеличению губ

В больнице Эдита сдала кровь, а через несколько часов ей перезвонили с просьбой немедленно лечь в больницу, поскольку у нее заподозрили лейкемию.



Синяк на губах Эдиты после инъекции / фото Daily Star

Дальнейшие анализы подтвердили, что Эдита страдает хронической миелоидной лейкемией. Из симптомов, которые были ранее, женщина чувствовала лишь потерю веса, однако ей это нравилось.

Пациентка начала пероральную химиотерапию и сейчас находится в ремиссии. Однако ей нужно будет принимать лекарства до конца жизни, чтобы предотвратить возвращение рака.

Немногие люди могут сказать, что филлеры для губ спасли им жизнь – но я могу! Если бы синяка не было и мне не посоветовали обратиться к терапевту из-за него, я могла бы откладывать визит к врачу снова и снова, а это могло бы означать, что лейкемия прогрессировала бы, и ее было бы гораздо труднее вылечить,

– сказала Эдита.

Она призналась, что не имела никакого представления о признаках и симптомах лейкемии и даже была счастлива, что немного похудела, потому что собиралась в отпуск.