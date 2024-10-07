Все произошло прошлым летом, когда мальчика записали в 7-дневный лагерь, сообщает Oddity Central.

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Подробности инцидента

В день выпуска из лагеря, когда родители получили фотографии с церемонии, родители заметили, что у сына красные глаза и грустное выражение лица. Отец обратил внимание, что одна из ног сына имеет странный вид, но когда они спросили об этом у организаторов лагеря, то им ответили, что "все в порядке".

Однако когда они приехали за ребенком, то обнаружили, что их сын едва держится на ногах. Оказалось, что перед выпускным вечером один из учителей поймал его за разговором с другими детьми во время муштры и назначил ему 1000 приседаний в качестве наказания.

После 200 приседаний ребенок упал на землю от боли в мышцах, но вместо того, чтобы помочь ему, учитель толкнул его ногой и оставил корчиться на полу от боли.

Ноги мальчика болели так сильно, что он не мог ни ходить, ни даже спать ночью. Ему поставили диагноз рабдомиолиз.

Рабдомиолиз – что это? Опасное для жизни состояние, которое могут вызвать внезапные и очень интенсивные физические нагрузки. Он провоцирует быстрое разрушение скелетных мышц и даже может поразить печень и почки.

Сейчас мальчику уже 14 лет и он еще не встал на ноги. Вероятнее всего, он больше никогда не сможет заниматься серьезными физическими нагрузками.

Что касается детского лагеря, то сначала там отрицали любые правонарушения, однако впоследствии таки признались в телесном наказании. После переговоров родители и организаторы лагеря достигли "мирового соглашения", сейчас продолжаются юридические процедуры.