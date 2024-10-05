В прошлом месяце благотворительная организация "Детское общество" (The Children's Society) опубликовала отчет, в котором указала, в какой стране Европы самый низкий уровень счастья и благополучия среди молодых людей, пишет Euronews.

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В какой стране самый низкий уровень счастья среди молодежи

В Великобритании зафиксировали больше всего несчастных молодых людей – 25,2% опрошенных указали на неудовлетворенность своей жизнью. За Британией идут Польша (24,4%) и Мальта (23,6%).

Результаты отчета "Хорошее детство" за 2024 год вызывают тревогу и иллюстрируют неприемлемую картину благосостояния детей в Великобритании. Они ясно показывают, что молодые люди в Великобритании испытывают более низкий уровень счастья и удовлетворенности жизнью по сравнению со своими сверстниками по всей Европе, и что благосостояние молодых людей также снижается,

– сказал Джек О'Нил, менеджер по политике и связям с общественностью The Children's Society.

В чем может быть причина

Среди вероятных причин ученые назвали влияние социально-экономического неравенства. В частности сейчас страна занимает четвертое место по уровню нехватки продовольствия: 11% 15-летних подростков пропускают приемы пищи из-за недостатка денег.

Также экономический кризис в Великобритании влияет на возможности молодых людей отдыхать или наслаждаться общением с друзьями или семьей.

Многие семьи в Великобритании сообщили о трудностях с оплатой праздников и внеклассных мероприятий для своих детей, а в некоторых случаях даже личных праздников: 41% опрошенных заявили, что не могут позволить себе такие мероприятия.

Кроме того, 50% детей сообщили, что нехватка денег не позволяет им участвовать в школьных экскурсиях и других развлечениях.



Кризис в Великобритании влияет на уровень счастья молодежи в стране / Unsplash

Кроме финансовых ограничений, дети рассказали о психологических проблемах. Беспокойство их родителей по поводу того, как свести концы с концами, передается молодым людям, усиливая тревогу.

Наряду с ростом цен дети также обеспокоены преступностью, безопасностью в Интернете и проблемами окружающей среды.

Также 14,3% молодых людей сообщили, что недовольны своим школьным опытом, в частности указав на проблемы безопасности в учебных заведениях и буллинг.