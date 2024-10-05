Минулого місяця благодійна організація "Дитяче товариство" (The Children's Society) опублікувала звіт, в якому вказала, у якій країні Європи найнижчий рівень щастя та добробуту серед молодих людей, пише Euronews.

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У якій країні найнижчий рівень щастя серед молоді

У Великій Британії зафіксували найбільше нещасних молодих людей – 25,2% опитаних вказали на незадоволеність своїм життям. За Британією йдуть Польща (24,4%) та Мальта (23,6%).

Результати звіту "Добре дитинство" за 2024 рік викликають тривогу та ілюструють неприйнятну картину добробуту дітей у Великій Британії. Вони ясно показують, що молоді люди у Великій Британії відчувають нижчий рівень щастя та задоволеності життям у порівнянні зі своїми однолітками по всій Європі, і що добробут молодих людей також знижується,

– сказав Джек О'Ніл, менеджер з політики та зв'язків з громадськістю The Children's Society.

У чому може бути причина

Серед ймовірних причин вчені назвали вплив соціально-економічної нерівності. Зокрема наразі країна посідає четверте місце за рівнем нестачі продовольства: 11% 15-річних підлітків пропускають прийоми їжі через нестачу грошей.

Також економічна криза у Великій Британії впливає на можливості молодих людей відпочивати чи насолоджуватися спілкуванням з друзями або родиною.

Багато сімей у Великій Британії повідомили про труднощі з оплатою свят та позакласних заходів для своїх дітей, а в деяких випадках навіть особистих свят: 41% опитаних заявили, що не можуть дозволити собі такі заходи.

Крім того, 50% дітей повідомили, що нестача грошей не дозволяє їм брати участь в шкільних екскурсіях та інших розвагах.



Криза у Великій Британії впливає на рівень щастя молоді в країні / Unsplash

Крім фінансових обмежень, діти розповіли про психологічні проблеми. Занепокоєння їхніх батьків з приводу того, як звести кінці з кінцями, передається молодим людям, посилюючи тривогу.

Поряд зі зростанням цін діти також стурбовані злочинністю, безпекою в Інтернеті та проблемами навколишнього середовища.

Також 14,3% молодих людей повідомили, що незадоволені своїм шкільним досвідом, зокрема вказавши на проблеми безпеки у навчальних закладах та булінг.