Лікар, який робив ін'єкцію, порадив їй проконсультуватися з лікарем загальної практики. Як виявилося, не даремно, пише Daily Star.

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Як завдяки збільшенню губ у жінки виявили небезпечну хворобу

У лікарні Едіта здала кров, а через декілька годин їй перетелефонували з проханням негайно лягти до лікарні, оскільки в неї запідозрили лейкемію.



Синець на губах Едіти після ін'єкції / фото Daily Star

Подальші аналізи підтвердили, що Едіта страждає на хронічну мієлоїдну лейкемію. Із симптомів, які були раніше, жінка відчувала лише втрату ваги, однак їй це подобалося.

Пацієнтка почала пероральну хімієтерапію і наразі перебуває в ремісії. Однак їй потрібно буде приймати ліки до кінця життя, щоб запобігти поверненню раку.

Небагато людей можуть сказати, що філери для губ врятували їм життя – але я можу! Якби синця не було і мені не порадили звернутися до терапевта через нього, я могла б відкладати візит до лікаря знову і знову, а це могло б означати, що лейкемія прогресувала б, і її було б набагато важче вилікувати,

– сказала Едіта.

Вона зізналася, що не мала жодного уявлення про ознаки та симптоми лейкемії й навіть була щаслива, що трохи схудла, тому що збиралася у відпустку.