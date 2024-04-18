Довгий час вчені проводили експерименти з переливанням крові, її компонентів та інших фізіологічних рідин від молодих мишей до старих у спробі знайти методи омолодження організму та збільшення тривалості життя.

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В одному з таких експериментів з'єднали кровоносні системи молодих і старих гризунів, що призвело до уповільнення процесу старіння в останніх. Для омолодження мишам також вводили тромбоцити, робили ін'єкції спинномозкової рідини та пересаджували фекальний мікробіом.

Новий пошук "еліксиру молодості"

В останньому дослідженні велика група фахівців з Нанкінського університету (КНР) протестувала нову методику, використовуючи малі позаклітинні везикули або бульбашки (small extracellular vesicles, sEVs) – частинки розміром менш як 200 нанометрів із плазми крові.

Старим особинам мишей – самцям у віці 20 місяців – внутрішньовенно вводили по 200 мікролітрів чистого фосфатно-сольового буферного розчину (контрольна група) або такий самий об'єм розчину з "молодими" екстрацелюлярними везикулами в концентрації 1,80 мікрограма загального білка на мікролітр. Експериментальний препарат заздалегідь отримували з очищеної плазми молодих мишей двомісячного віку, приводячи його до необхідної концентрації, що імітує природний вміст екстрацелюлярних везикул в крові.

Результати дивовижні

Вчені спостерігали за піддослідними до кінця їхнього життя. Аналіз виживання показав, що гризуни, яким вводили препарат, в середньому жили на 13% довше, ніж тварини з контрольної групи. Середня тривалість життя перших становила 1031 день, що на 22,7% більше за типовий термін життя самців лінії C57BL/6J в 840 днів. Одна миша в експериментальній групі померла через 1266 днів після свого народження, що еквівалентно 120 – 130 рокам у людському віку.

Гризуни, яким вводили "сироватку молодості", загалом виглядали здоровішими, ніж контрольні миші. Препарат допоміг запобігти випаданню вовни, вплинув на старіння на молекулярному, мітохондріальному, клітинному та фізіологічному рівнях, а також пом'якшив вікові зміни в різних тканинах, включаючи гіпокамп, м'язи, серце, сім'яники, кістки та інші.

В офіційній заяві автори підкреслили, що новий метод став одним із найефективніших щодо омолодження та продовження життя мишей. У попередніх дослідженнях, терапія з обмеженням калорійності збільшила середню тривалість життя лабораторних особин до 978 днів (+16,4%), застосування метформіну та нікотинаміду – до 889 (+5,8%) та 875 днів (+4,2%) відповідно.

До того ж малі екстрацелюлярні везикули – це природні наночастинки, що циркулюють у кровотоку, які не викликають токсичних або імунологічних реакцій. Тому їхнє введення може стати універсальним інструментом для боротьби зі старінням, лікування старечих захворювань та покращення здоров'я людей.