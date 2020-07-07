Питання щодо безпеки засмагання з родимками залишається завжди актуальним. Дехто навіть заклеює їх пластирем перед тим, як йти на пляж. Однак лікар-дерматолог переконує, що це не потрібно, і відповідає на найпоширеніші питання.

Про це написала український дерматоонколог Світлана Дячук на своїй сторінці в інстаграмі.

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За словами медика, одного разу до неї звернулася пацієнтка зі словами "Видаліть ці родимки, вони мені заважають нормально засмагати, доводиться кожен раз їх заклеювати". Дячук зазначила, що в одній фразі відразу три помилкових переконання.

Помилка №1 – "Видалю родимки і ніколи не захворію на меланому"

Справжня профілактика меланоми – це дерматоскопія у досвідченого фахівця і видалення родимок лише за показаннями.

Видалення звичайних родимок не знижує ризик появи меланоми, так як ця пухлина в основному розвивається на чистій шкірі і дуже рідко на тлі родимки. Меланома та родимки зовні дуже схожі, самі ви їх розрізнити не зможете,

– написала дерматолог.

Помилка №2 – "Якщо на родимку потрапляє сонячне світло, це дуже небезпечно"

Медик заявила, що сонячне світло не є небезпечним, тільки його ультрафіолетовий спектр, а це легко вирішується за допомогою фотозахисного крему і відстеженням УФ індексу протягом дня.

SPF або ж Sun Protection Factor – що це таке? Це позначка, яка разом з індексом, що біля неї, означає, скільки шкіра зможе бути без захисного крему. Щоб розрахувати, треба подивитися на цифри біля цих трьох літер, а також визначити, скільки часу ви можете підставляти обличчя та тіло під прямі промені. Наприклад, якщо згоріти ваша шкіра без захисного засобу може за хвилин 10, то, нанісши такий крем з індексом, приміром, 30, маєте ризик обпалитися через 5 годин.

Помилка №3 – "Заклею родимки пластиром і буду спокійно засмагати весь день"

Шкіра з усіма новоутвореннями на ній – один великий орган, при сонячному опіку, на заклеєні родимки все одно буде згубну дію. І навпаки, якщо ви не допускаєте сонячних опіків, то і для родимки ризиків немає,

– пояснила лікар.

Так, видаляти всі підряд родимки – це абсолютно марно і навіть небезпечно, адже з'являється примарне почуття безпеки.

Захист шкіри від сонячних опіків – це захист родимок. Не потрібно додаткових заходів і заклеювати родимки.



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