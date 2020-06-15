Щоб захистити себе від сонячних опіків, зморшок, сухості, алергії чи гіпопігментації, що їх можемо отримати від занадто великої дози ультрафіолету, слід користуватися сонцезахисними засобами та головне – вміти їх правильно підібрати за типом шкіри.

Здоров'я 24 разом з дерматологом Людмилою Бондарчук зібрали найкращі рекомендації. Сезон відпусток у розпалі, дехто уже насолоджується сонячними ваннами, інші – тільки мріють про них. Проте потрібно розуміти, що сонячні промені не лише надають темний колір шкірі, а й можуть нанести й шкоди.

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Тому потрібно правильно обрати сонцезахисні засоби.

Навіщо креми з SPF?

Щоденного догляду, який включає очищення та зволоження, влітку шкірі буде замало. Звісно, у спекотну пору вона сама захищає себе, стаючи грубішою та виділяючи більше жиру, ніж у демісезонний і зимовий періоди. Проте недостатньо і цього. Тому дерматологи рекомендують постійно носити у косметичці крем, що вбереже від сонячних опіків. На тюбику такого обов’язково повинно бути нанесене маркування SPF.

SPF або ж Sun Protection Factor ("сонцезахисний фактор"), – це позначка, яка разом з індексом, що біля неї, означає, скільки шкіра зможе бути без захисного крему.

Як же це розрахувати? Просто. Спочатку треба подивитися на цифри біля цих трьох літер, а також визначити, скільки часу ви можете підставляти обличчя та тіло під прямі промені. Наприклад, якщо згоріти ваша шкіра без захисного засобу може за хвилин 10, то, нанісши такий крем з індексом, приміром, 30, маєте ризик обпалитися через 5 годин.

Є чотири ступені захисту сонцезахисних кремів:

Низький (2-5)

Середній (6-11)

Високий (12-19)

Дуже високий (20-100)

Однак маємо розуміти: якщо наша шкіра і покрита сонцезахисним кремом, то він не має 100%-ого ефекту, яким би найвищим не був ступінь його захисту. Відтак на відкритому сонці з 11-ої і до 17-ої наше тіло не повинне перебувати,

– запевняє дерматолог Людмила Бондарчук.

Це і тому, що дія ультрафіолету, який виділяють сонячні промені, деколи таки сильніша за креми з індексом SPF. Тому, обираючи сонцезахисний засіб, рекомендуємо віддавати перевагу тому, де ще є позначки UVA та UVB. Таке маркування означає широкий спектр захисту, що вбереже шкіру від А і B променів. Адже через дію перших вона раніше старіє, на ній з’являються пігментні плями чи навіть злоякісні утворення, другі ж викликають почервоніння, опіки та алергію.

Більше про UVA та UVB

Ультрафіолетові промені є двох діапазонів: UVA (альфа-промені) і UVB (бета-промені). Від них і слід захищати шкіру.

UVB- випромінювання призводить до опіків, в той час як UVA-випромінювання – до пошкодження структури ДНК і фотостаріння.

UVB – ультрафіолетові промені групи В UVB випромінювання становить менше 10% всього ультрафіолетового випромінювання, яке досягає поверхні Землі.

Ультрафіолетові промені групи В часто стають причиною старіння шкіри, сонячних опіків, придушення імунної системи і можуть привести до раку шкіри.

UVA – ультрафіолетові промені групи А UVA-випромінювання має довжину хвилі 320-400 нм і становить близько 90% ультрафіолетового випромінювання, що досягає поверхні Землі. Його небезпека в тому, що воно не викликає почервоніння шкіри. При цьому промені групи А проникають в неї на глибину в два рази більше, ніж промені В. Вони активні в будь-який час року. Навіть у хмарну погоду люди отримують близько 80% UVA-променів. Вони проникають через скло і можуть завдавати шкоди шкірі, навіть якщо ви їдете в машині. Їх випускає не тільки сонце, а й флюоресцентні лампи.

Захист від сонця забезпечують два види фільтрів:

Фізичні фільтри – в основному оксид цинку (Zinc Oxyde) і діоксид титану (Titanium Dioxyde).

– в основному оксид цинку (Zinc Oxyde) і діоксид титану (Titanium Dioxyde). Хімічні фільтри – авобензон (avobenzone), оксибензон (oxybenzone), параамінобензойна кислота (PABA), октил саліцилат (Octyl Salicylate), октіноксат (Octinoxate) та інші.

Засоби з фізичними фільтрами, як правило, не проникають в шкіру, а працюють на поверхні. Вони покривають шкіру білим шаром, густої консистенції. Засоби з хімічними фільтрами – проникають. Вони легкі та непомітні на шкірі.



Дивіться відео, як правильно засмагати:

Як меланін визначає нашу засмагу

Саме завдяки меланіну на шкірі і проявляється засмага. Варто розуміти, що меланін не виробляється в шкірі тільки під впливом сонця. Він є в організмі завжди – і саме він визначає колір волосся, шкіри, райдужної оболонки очей.

Вітм, саме під дією сонця меланін виробляється активніше. Засмага у різних людей відрізняється. А все тому, що існує два типи меланіну: еумеланін – коричневий або чорний пігмент; феомеланін – червоний пігмент, який характерний для рудих людей, вони, до речі, миттєво згорають.

Увага міф! Сонцезахист треба застосовувати тільки в перші дні на сонці, щоб не згоріти, а потім коли виробляється меланін, мається на увазі – з'являється засмага, опіки не страшні.

Насправді користуватися сонцезахисним кремом необхідно не тільки в перші дні відпустки, а кожного дня перед появою на сонці.

Визначте фототип і тип вашої шкіри

Зайти в магазин чи аптеку та схопити сонцезахисний крем, який першим потрапить під руку, – не варіант. Та й брати за основу індекси SPF і наявність фільтрів UVA та UVB – це лише, скажімо, справа цифр. Відштовхуватися ж потрібно, передовсім, від фототипу і типу шкіри. Для цього варто підійти до дзеркала та придивитися до свого обличчя. Не наносіть на нього тональний крем чи пудру, без них вдасться точніше визначити, ознаки якого фототипу у вас переважають. При візуальному аналізі зважте ще на колір волосся та очей.

Орієнтуватися будемо на класифікацію Томаса Фіцпатрика. Лікар визначив аж шість типів зовнішності, однак до розгляду візьмемо чотири, оскільки представники п’ятого та шостого проживають в Індонезії та африканських країнах.

Перший

Або ж кельтський. Це блондини та рижоволосі, із блакитними чи зеленими очима. Шкіра у цих людей світла, здебільшого всипана веснянками. На жаль, представникам цього типу про бронзову, а тим паче про шоколадну засмагу залишається тільки мріяти. Отримати почервоніння чи опіки їхня шкіра може навіть після 10-ти хвилин перебування під прямими сонячними променями.

Ознаки першого фототипу мають Емма Стоун, Різ Уїзерспун, Ніколь Кідман, Скарлетт Йохансон.

Ніколь Кідман

Другий

Його ще називають нордичним або скандинавським. Ті, хто належать до цього фототипу, є блондинами або світло-русявими, їхня шкіра також світлого кольору, однак без веснянок. Обпектися на сонці вона може орієнтовно через півгодини, проте після кількох днів почервоніння місце, яке вразили сонячні промені, набуває золотисто-коричневого відтінку.

Вищеописані риси є у Гвінет Пелтроу, Шарліз Терон, Кейт Мосс, Уми Турман.

Кейт Мосс

Ці люди є найбільш вразливі та найбільш чутливі до сонця, тому мають обирати креми з найвищим ступенем захисту: від +30 до +50. Якщо на відпочинку представники першого і другого фототипів перебувають у сонячних широтах, то користуватися засобом, який захищає шкіру, мають регулярно, мало не щогодини. Слід зважити на те, аби він був водостійкий,

– радить дерматолог.



Як вибрати сонцезахисний крем

Третій

Іншим словом – європейський. Засмагнути тим, хто має темнішу шкіру, русяве чи каштанове волосся, світло-карі, зелені чи темно-карі очі, вже легше. Однак і цим людям до сонця себе треба привчати. Тоді шкіра набуде рівномірної брунатної засмаги.

Власницями цього фототипу є Анджеліна Джолі, Наталі Портман, Крістен Стюарт, Софі Марсо.

Софі Марсо

Четвертий

Саме так виглядають жителі Середземномор’я: іспанці, італійці чи португальці. Тому інша назва цього фототипу – середземноморський або ж південноєвропейський. Його представникам властиві смаглява шкіра, темно-каштанове чи чорне волосся, темні очі. Під час засмаги ризик обгоріти мінімальний.

Про це знають Єва Лонгорія, Дженіфер Лопес, Сальма Хайєк, Пенелопа Крус.

Сальма Хайєк

"Шкіра представників третього та четвертого фототипів не є аж така вразлива, бо захищена власним пігментом меланіном. Однак це не означає, що про захист від ультрафіолету варто забути і перебувати на сонці нон-стоп. Сонцезахисні засоби з індексом від 20 до 5 потрібно наносити перед виходом на пляж, а також упродовж дня, причому на все тіло", – каже дерматолог Людмила Бондарчук.

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Проте не поспішайте відходити від дзеркала і ще кілька хвилин не наносіть на обличчя косметику. Аби забезпечити комплексний догляд за шкірою влітку і таки вберегти її від сонячних неприємностей, визначте ще й тип своєї шкіри.



Як лікувати сонячні опіки

Суха

Така у вас, якщо після морозу, вітру чи спеки на ній з’являються почервоніння, а вмивання тягне за собою відчуття стягнутості. У молодому та середньому віці вона зберігає свою природність, їй властива матовість та відсутність пор. Однак після 25 можете помітити перші зморшки та роздратування. Сухою шкіра робиться й тоді, коли організмові не вистачає вітамінів групи A, C та PP.

Жирна

Шкіра надмірно блищить? На ній видно вугрі, чорні цятки та пори, а колір її тьмяний? Мусите визнати, що маєте жирний тип шкіри. Такий легко піддається запальним процесам, однак має суттєву перевагу: жир, що виділяється, створює захисну плівку, яка не дає волозі випаровуватися та блокує проникнення шкідливих речовин. Ще медики кажуть: із віком жирна шкіра стає комбінованою, такі зміни відбуваються до 30-ти років.

Комбінована (змішана)

Сьогодні такий тип трапляється чи не найчастіше. Його зумовлює те, що жирова змазка різними ділянками обличчя розподіляється нерівномірно. Відтак ознаки жирної така має на лобі, носі та підборідді, тобто в Т-зоні, натомість сухість може проявлятись навколо очей і на щоках. Не сумнівайтеся, що маєте такий, коли взимку помічаєте її жорсткуватість, а влітку – посилену жирність.

Нормальна

Якщо ознак, які ми наводили вище, описуючи три типи шкіри, ви у себе не виявили, то вам неабияк пощастило! Адже маєте нормальну шкіру, кількості жиру та вологи якої збалансовані. Така навіть без макіяжу виглядає здоровою, чистою та свіжою. Завдяки рівномірному кровопостачанню є рожевою, без чорних цяток, пор і зморшок, на дотик – гладка та пружна. Для нормальної шкіри вистачить мінімального догляду та захисту.

Проте ті, хто має чутливу шкіру, повинні користуватися гіпоалергенними засобами. Власникам сухого типу бажано придивлятися до таких у формі кремів. Ті ж, у кого шкіра є жирною чи комбінованою, в ідеалі мають наносити на неї сонцезахисну косметику із легкою текстурою: флюїди, емульсії, некомедогенні засоби, тобто такі, що не закорковують на обличчі пори,

– зазначає дерматолог.

Додатковий захист

Догляд за шкірою під час засмаги – невід’ємний компонент того, щоби впродовж спекотного сезону зберегти її здоровою. Проте дерматолог Людмила Бондарчук переконує: не варто забувати про те, що піклування вона потребує і після сонячних ванн чи купання.

Раджу скористатися засобами після засмаги. Адже морська вода, що є солоною, і пекуче сонце ще дужче сушать шкіру. Тому після душу намажте на тіло відновлюючий та зволожуючий креми.

Ще лікарі рекомендують достатньо пити води, вживати овочі і фрукти, а також носити сонцезахисні окуляри та широкі капелюшки. Якщо ж у планах – засмагати на пляжі, варто прихопити зі собою парасольку. Такі "бонуси" додадуть впевненості, що сонячні промені не нашкодять вашій шкірі і бажаної засмаги вона набуде у безпечному режимі.

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Як правильно користуватися сонцезахисним кремом

Наносити цей засіб необхідно товстим шаром. Щоб намастити тіло дорослої людини, потрібно 6 повних чайних ложок засобу.

Половина чайної ложки йде на одну руку, обличчя, шию та вуха. А от на ногу, грудну клітину та живіт, спину йде більше чайної ложки.



Як правильно користуватися сонцезахисним кремом

Не варто оминати шию, скроні та вуха, тому обов’язково нанесіть сонцезахисний крем на ці ділянки. Обов’язково повторно наносити сонцезахисний крем.

Британська асоціація дерматологів радить наносити засоби захист від сонця за 15-30 хвилин до виходу, а також через кожні 2 години. Після того, як ви покупалися чи витерлися рушником, знову нанесіть засіб.