У теплу погоду стає важливим для всіх дорослих і дітей дотримуватися правил безпеки перебування під сонцем.

Про це написала ексголова МОЗ Уляна Супрун на своїй сторінці у фейсбуці.

Читайте також Як правильно носити маску у спеку

Як захиститися від сонця:

Сонцезахисний крем. Кожного разу при воході на вулицю користуйтеся сонцезахисним кремом зі ступенем захисту SPF 30 та фільтрами променів UVA та UVB. Треба наносити на всі частини тіла, навіть на вуха.

Закритий легкий одяг з натуральної тканини. Одяг на 27% зменшує ймовірність опіків.

Затінок або приміщення. У джерелі йдеться, що опіки розвиваються повільно, відтак люди не одразу розуміють, що обгоріли.

"Якщо так сталося — одразу треба ховатися в затінку або приміщенні. Охолодіть опік під прохолодним струмом води чи компресом. Зменшити запалення допоможуть ацетилсаліцилова кислота та парацетамол. Після опіку слід вживати багато рідини — перегрівання могло викликати зневоднення", – наголосила Супрун.

Пийте воду. Доросла людина втрачає з потом 0,5-1 л рідини на добу, а в спеку втрати можуть сягати 1-1,5 л на годину. Тому слід мати з собою пляшечку з вдою.

Не перебувайте на вулиці в піковий період спеки – з 11 до 16 години.

Головний убір. Обов'язковий атрибут для дітей та дорослих – кепка чи панамка. Ексголова МОЗ додала, що панамка краща, бо окрім верхньої частини голови захищає шию та вуха.

У спеку важливо одягати головний убір / Фото: Unsplash

Заходи безпеки під час пандемії коронавірусу. Мийте руки, користуйтеся антисептиком, не торкайтеся обличчя, тримайте дистанцію в 1,5-2 метри, дотримуйтеся гігієни кашлю та чхання.

Маску для обличчя можна зняти, якщо відійти на безпечну дистанцію.