Шкіра – один з найбільших органів людини. Однак завдати шкоди шкірі також дуже легко – найчастіше це відбувається саме у літній період, коли на неї потрапляють прямі сонячні промені. Як вберегти шкіру від опіків та інших травм – читайте далі.

Опік шкіри може призвети до онкології, – дерматологиня

Дерматологиня Тетяна Зінькина зазначила, що не можна довго перебувати на сонці, адже шкіру зазнає опіків, а це може призвести до поганих наслідків. Особливо це стосується людей, у яких світла шкіра.

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"Якщо це обгорання – далі воно може призвести до онкології, раку шкіри", – сказала Зінькина.

Лікарка наголосила, що варто бути обережними не лише на пляжах, де люди засмагають. Сонячні промені діють навіть тоді, коли людина після довгого перебування під променями зайде у приміщення.

Деякий час у нас ще проходить низка хімічних реакцій. Навіть, якщо ми їдемо в авто і сонце потрапляє через вікно – необхідно захищати нашу шкіру сонцезахисними кремами з SPF 30+ – 50+,

– запевнила дерматологиня.

Коли найкраще засмагати

За словами Зінькиної, найкраще засмагати або зранку, або ввечері. З 10:00 до 16:00 не варто виходити під прямі сонячні промені.

"Дійсно, інтервали від 8:00 до 10:00 і з 16:00 до 19:00 важливі.Це стосується тих випадків, коли людина перебуває під відкритими сонячними променями, приймає сонячні ванни", – сказала Зінькина.

Звісно, якщо людина перебуває в місті, йде по вулиці – це не так важливо. Однак професіонали все одно радять наносити крем на обличчя та інші відкриті ділянки.

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Чим користуватись, коли шкіра вже обгоріла

За словами дерматологині, головне після опіку зробити шкіру м'якшою, щоб вона не пересихала. Для цього краще використовувати лосьйони, молочко. Необхідно слідкувати, щоб у складі були вітаміни, зволожуючі фактори. Можна користуватись "Пантенолом", він заспокоює шкіру.

"Я не раджу користуватися бабусиною сметанкою (традиційних методів – 24 канал)", – підсумувала Зінькина.



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