Кожа – один из самых больших органов человека. Однако нанести вред коже тоже очень легко – чаще всего это происходит именно в летний период, когда на нее попадают прямые солнечные лучи. Как уберечь кожу от ожогов и других травм – читайте дальше.

Ожог кожи может привести к онкологии, – дерматолог

Дерматолог Татьяна Зинькина отметила, что нельзя долго находиться на солнце, так как кожа подвергается ожогам, а это может привести к плохим последствиям. Особенно это касается людей, у которых светлая кожа.

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"Если это обгорание – дальше оно может привести к онкологии, раку кожи", – сказала Зинькина.

Врач отметила, что стоит быть осторожными не только на пляжах, где люди загорают. Солнечные лучи действуют даже тогда, когда человек после долгого пребывания под лучами зайдет в помещение.

Некоторое время у нас еще проходит ряд химических реакций. Даже, если мы едем в авто и солнце попадает через окно – необходимо защищать нашу кожу солнцезащитными кремами с SPF 30+ – 50+,

– заверила дерматолог.

Когда лучше всего загорать

По словам Зинькиной, лучше всего загорать или утром, или вечером. С 10:00 до 16:00 не стоит выходить под прямые солнечные лучи.

"Действительно, интервалы от 8:00 до 10:00 и с 16:00 до 19:00 важные. Это касается тех случаев, когда человек находится под открытыми солнечными лучами, принимает солнечные ванны", – сказала Зинькина.

Конечно, если человек находится в городе, идет по улице – это не так важно. Однако профессионалы все равно советуют наносить крем на лицо и другие открытые участки.

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Чем пользоваться, когда кожа уже обгорела

По словам дерматолога, главное после ожога сделать кожу более мягкой, чтобы она не пересыхала. Для этого лучше использовать лосьоны, молочко. Необходимо следить, чтобы в составе были витамины, увлажняющие факторы. Можно пользоваться "Пантенолом", он успокаивает кожу.

"Я не советую пользоваться бабушкиной сметанкой (традиционными методами – 24 канал)", – подытожила Зинькина.



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