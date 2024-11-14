В середньому для досягнення оргазму чоловікам потрібно від 5 до 7 хвилин. Існує поширене уявлення, що тривалість повинна бути більшою, однак довгий статевий акт трапляється значно рідше, ніж вважається, пише 24 Канал з посиланням на National Library of Medicine.

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Що вважати передчасною еякуляцією

Згідно з одними даними, передчасна еякуляція означає сім'явиверження, яке відбувається протягом трьох хвилин з моменту стимуляції статевого члена. Інші джерела визначають цю проблему як сім'явиверження, що відбувається раніше, ніж очікує сам чоловік.

Ці визначення підкреслюють складність розв'язання цієї проблеми. Через вплив порно у деяких людей можуть виникати завищені очікування щодо чоловічої фізіології. Хоча це сприйняття не стосується всіх, суспільні стандарти можуть суттєво впливати на сприйняття.

Причини передчасної еякуляції можуть бути як психологічними, так і фізіологічними. До психологічних причин відносяться: тривожність, депресія, ранній сексуальний досвід, сексуалізоване насильство та почуття провини. Фізіологічні причини можуть включати гормональні порушення, інфекцію передміхурової залози та спадкові фактори.

Як збільшити тривалість статевого акту

Перед тим як почати працювати над збільшенням тривалості статевого акту, важливо з'ясувати, чи потрібно це вашій парі. Щире обговорення сексуальних питань може допомогти зняти напругу, і, можливо, проблема розв'яжеться сама собою.

Наступний крок – консультація з фахівцем. Лікар може запропонувати кілька рішень: