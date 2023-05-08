За аналогією з чоловічим пенісом однією з головних жіночих ерогенних зон вважається клітор. Вони схожі і за будовою: розвиваються з однакових ембріональних тканин і обидва складаються з печеристого тіла. При збудженні до клітора надходить кров – відбувається ерекція.

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Фізіологія оргазму

Але, на відміну від статевого члена, через який виводиться не тільки сперма, а й сеча, в кліторі немає сечовивідних проток або залоз, які б утворювали виділення. Немає у клітора і жодної "практичної" функції, крім насолоди. З цим завданням він справляється добре: більшість жінок отримує оргазм саме завдяки його стимуляції.

У жінок під час оргазму ритмічно скорочуються м'язи тазового дна. Це головна ознака, якою можна точно визначити, що оргазм трапився. Тривати цей процес може від декількох секунд до декількох хвилин. Причому сила, тривалість і кількість оргазмів можуть відрізнятись навіть у однієї і тієї ж жінки.

Навіть якщо оргазм трапився при пенетрації (проникненні), говорити про вагінальний або анальний оргазм некоректно – оргазм один, і відповідає за нього клітор. При проникаючому сексі приємні відчуття дає саме він: завдяки ніжкам, які "обіймають" вагіну зсередини. Відрізняється лише тип стимуляції. Причому чим рухливіший клітор, тим швидше під час пенетрації він зміститься до передньої стінки вагіни і відбудеться оргазм.

Як показують деякі дослідження, відчувати оргазм виключно від проникнення можуть менше 30% жінок. І навіть у цьому випадку оргазми можуть відбуватися не щоразу. Більшості жінок при проникаючому сексі потрібна зовнішня стимуляція. І це нормально.

Здатність відчувати оргазми від проникнення чи без нікого не робить кращим, чи гіршим.

Як отримати оргазм

Хотіти відчувати оргазми – нормально. Але перш ніж переходити до експериментів із внутрішньою стимуляцією, потрібно розібратися із зовнішньою. Це не означає, що потрібно відмовлятися від мастурбації. Навпаки, дослідження показують, що це допомагає підвищити частоту оргазмів.

Насправді випадки, коли жінка взагалі не відчуває оргазмів, трапляються рідко. Найчастіше оргазми відсутні ситуативно. Це може бути пов'язано з різними факторами:

психологічними – пережитий досвід насильства, почуття провини через сексуальність, вплив культурних та релігійних установок, стрес, депресія;

фізичними – прийом деяких ліків, наприклад антидепресантів, перенесені операції на геніталіях, вживання психоактивних речовин, літній вік, сексуальні розлади;

поведінковими – відсутність емоційної близькості з партнером, невирішені конфлікти.

Серед інших причин – недостатня обізнаність про свої сексуальні потреби та переваги. Якщо жінка знає, яка за інтенсивністю, швидкістю чи видом стимуляція приносить їй задоволення, вона зможе пояснити або показати партнеру. А це прямий шлях збільшення частоти оргазмів при сексі. Адже секс — це не лише проникнення, а ще й ціла низка практик.

Щоб частіше відчувати оргазми під час сексу, можна не лише навчити партнера тих технік, які приносять задоволення саме вам, а й інтегрувати їх у секс. Іноді оргазм не відбувається через недостатнє збудження. Тому гарною ідеєю буде починати секс із попередніх пестощів, або петингу.

Пози для сексу

Якщо хочеться навчитися відчувати оргазми саме від проникнення, можна спробувати техніку "Міст". Вона спрямована на розвиток вагінальної чутливості: відчуття переносяться з клітора на вагіну, через що настає оргазм від внутрішньої стимуляції. Почати тренування можна і самостійно, в цьому допоможуть секс-іграшки з роздільним управлінням.

Можна спробувати позу наїзниці, коли жінка сидить на члені обличчям до чоловіка, або місіонерську, коли жінка лежить на спині. Місіонерська поза, до речі, має "оргазмічні" модифікації: можна підняти ноги, покласти стегна на плечі чоловіка або розмістити під попереком подушку. У цих позиціях пеніс найбільше доторкається до передньої стінки піхви, до якої прилягає внутрішня частина клітора.

Значно рідше внаслідок невеликої стимуляції передньої стінки жінки зазнають оргазмів у позі доггі-стайл. Таке проникнення зазвичай досить глибоке і може спричиняти дискомфорт або навіть біль. Натомість можна спробувати іншу позицію: жінка повертається до чоловіка спиною, встає на карачки, а потім сідає, підігнувши під себе ноги.

Не хвилюйтеся, якщо оргазми не виникнуть одразу. Це не найпростіший і не завжди звичний процес, а нова навичка розвивається з часом. Важливо мати терпінням і не намагатися досягти оргазму за будь-яку ціну.

Наше тіло дуже чутливе до будь-яких змін та подразників. Для досягнення оргазму необхідно розслабитися та сконцентруватися на процесі – одержанні задоволення.