В теплую погоду становится важным для всех взрослых и детей соблюдать правила безопасности пребывания под солнцем.

Об этом написала экс-глава Минздрава Ульяна Супрун на своей странице в фейсбуке.

Читайте также Как правильно носить маску в жару

Как защититься от солнца:

Солнцезащитный крем. Каждый раз при выходе на улицу пользуйтесь солнцезащитным кремом со степенью защиты SPF 30 и фильтрами лучей UVA и UVB. Надо наносить на все части тела, даже на уши.

Закрытая легкая одежда из натуральной ткани. Одежда на 27% уменьшает вероятность ожогов.

Тень или помещение. В источнике говорится, что ожоги развиваются медленно, поэтому люди не сразу понимают, что обгорели.

"Если так произошло – сразу надо прятаться в тени или помещении. Охладите ожог под прохладным током воды или компрессом. Уменьшить воспаления помогут ацетилсалициловая кислота и парацетамол. После ожога следует употреблять много жидкости – перегрев мог вызвать обезвоживание", – подчеркнула Супрун.

Пейте воду. Взрослый человек теряет с потом 0,5-1 л жидкости в сутки, а в жару потери могут достигать 1-1,5 л в час. Поэтому следует иметь с собой бутылочку с водой.

Не находитесь на улице в пиковый период жары – с 11 до 16 часов.

Головной убор. Обязательный атрибут для детей и взрослых – кепка или панамка. Экс-глава Минздрава добавила, что панамка лучше, потому что кроме верхней части головы защищает шею и уши.



В жару важно надевать головной убор / Фото: Unsplash

Меры безопасности во время пандемии коронавируса. Мойте руки, пользуйтесь антисептиком, не прикасайтесь к лицу, держите дистанцию в 1,5-2 метра, придерживайтесь гигиены кашля и чихания.

Маску для лица можно снять, если отойти на безопасную дистанцию.