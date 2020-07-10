Если вы травмировали родинку – не волнуйтесь и не паникуйте! Как заявляет дерматоонколог Светлана Дячук, травма не ведет к перерождению родинки.

Светлана Дячук отмечает, что травма родинки никогда не угрожает здоровью и жизни. Поэтому это не требует неотложной помощи и вызова "скорой". Об этом врач написала на своей странице в Инстаграме.

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Люди называют родинкой любое новообразование на коже. Если травмируется рак кожи, это несколько ускоряет его рост, но это уже был рак, до травмі. Если вы травмировали родинку – она ​​и после травмы остается обычной родинкой. Правда, рак у вас или нет, может определить только врач,

– написала дерматоонколог.

Что делать, если травмировали родинку

Не обрабатывать йодом или зеленкой

Практика обработки йодом или зеленкой пришла из СССР, когда они были единственными антисептиками в домашней аптечке. Эти препараты из-за окрашивания кожи сильно осложнит диагностику.

Бабушки и сейчас посоветуют "прижечь йодом" или "залить зеленкой". Не нужно ничего прижигать и заливать,

– отметила Дячук.

Протереть прозрачным антисептиком для ран

Антисептики такие, как хлоргексидин, перекись водорода 3%, даже водка, хорошо очищают рану и препятствуют инфицированию. Врач рекомендует обрабатывать место дважды в день. Также рану можно заклеить гипоаллергенным "дышащим" пластырем, но это не обязательно.

Что делать, если продолжается кровотечение

Если кровотечение вам кажется достаточно сильнім, его можно остановить, прижав рану пальцем через чистую сухую ткань в течение 10 минут.

"Прижимая рану, вы помогаете образоваться сгустку крови, который перекроет поврежденный сосуд. В коже нет крупных сосудов, вы максимум потеряете несколько миллилитров крови", – объяснила Светлана Дячук.

Обратиться за консультацией к дерматологу или онлайн

Не нужно по совету обращаться к другу, подруге, бабушке, или "гуглить" об этом. Лучше связаться с дерматологом. Во время карантина многие специалисты могут проконсультировать вас онлайн.