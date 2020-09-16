Про які хвороби сигналізують прищі на обличчі та чи варто довіряти карті прищів
Багато людей вірять у карту прищів, яка розповідає про захворювання внутрішніх органів. І завдяки цьому планують позбутися відразу 2 проблем: прищів і хвороб. Чи справді це так – читайте в матеріалі.
Згідно зі теорією стародавньої китайської та аюрведичної медицини, частини нашого обличчя пов'язані з певними органами та системами. Про картку прищів – розповідає 24 канал.
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Що означають прищі на обличчі
Наприклад, у стародавній китайській та аюрведичній медицині вважалось, що прищі на обличчі:
- між бровами – це проблеми з печінкою;
- на щоках – проблеми з органами дихання;
- на підборідді – гормональні збої або захворювання органів малого таза;
- в області чола – проблеми з травною системою.
Якби ця теорія працювала – це було б безумовно добре. Але вона немає за собою ніякого наукового підґрунтя та численні дослідження не підтвердили її.
Розташування прищів не допоможе діагностувати хвороби / unsplash.com
Які хвороби можна діагностувати за шкірою
Безперечно, багато хвороб відбиваються на нашій шкірі
- в залежності від хвороб печінки, шкіра може набувати різні відтінки (і це науково обґрунтовано і пов'язано з підвищенням білірубіну);
- при застосуванні препаратів з гормонами можуть виникати висипання в області навколо рота та на щоках;
- при гормональному дисбалансі теж можуть виникати прищі, але не тільки на підборідді. Багато пацієнтів з акне мають ідеальний рівень статевих гормонів.
Коли розташування прищів може бути показовим?
І все ж часом розташування прищів на обличчі може нам підказати, на що звернути увагу:
- на щоках – що ви занадто часто притуляєте брудний телефон або рідко міняєте наволочку на подушці:
- на підборідді – що ви часто підпираєте його рукою, використовуєте великий шарф тощо;
- на лобі – ваш шампунь кондиціонер має інгредієнти, які вам не підходять.
Наголошуємо, що самолікування небезпечне для вашого здоров'я. Тому перед вживанням будь-яких препаратів проконсультуйтесь з лікарем. Якщо ви вже провели необхідні консультації, придбати ліки за вигідними цінами можна у цих аптеках: тут і тут.
Поради, які допоможуть запобігти появі прищів
- Не торкайтеся обличчя руками, адже постійний контакт – це додаткові бактерії з рук.
- Дезинфікуйте телефон і мийте руки декілька разів на день.
- Висипайтеся – це допомагає шкірі виглядати краще.
- Регулярно видаляйте відмерлі частини шкіри.
- Тепла вода з лимоном щоранку – допомагає прокинутись і забезпечує свіжість шкіри.
- Приберіть із раціону молочні продукти.
- Менше вживайте цукру, як у чистому вигляді, так і в солодощах.
- Чай з м’ятою допоможе запобігти появі вугрів.