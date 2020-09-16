Багато людей вірять у карту прищів, яка розповідає про захворювання внутрішніх органів. І завдяки цьому планують позбутися відразу 2 проблем: прищів і хвороб. Чи справді це так – читайте в матеріалі.

Згідно зі теорією стародавньої китайської та аюрведичної медицини, частини нашого обличчя пов'язані з певними органами та системами. Про картку прищів – розповідає 24 канал.

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Що означають прищі на обличчі

Наприклад, у стародавній китайській та аюрведичній медицині вважалось, що прищі на обличчі:

між бровами – це проблеми з печінкою;

на щоках – проблеми з органами дихання;

на підборідді – гормональні збої або захворювання органів малого таза;

в області чола – проблеми з травною системою.

Якби ця теорія працювала – це було б безумовно добре. Але вона немає за собою ніякого наукового підґрунтя та численні дослідження не підтвердили її.



Розташування прищів не допоможе діагностувати хвороби / unsplash.com

Які хвороби можна діагностувати за шкірою

Безперечно, багато хвороб відбиваються на нашій шкірі

в залежності від хвороб печінки, шкіра може набувати різні відтінки (і це науково обґрунтовано і пов'язано з підвищенням білірубіну);

при застосуванні препаратів з гормонами можуть виникати висипання в області навколо рота та на щоках;

при гормональному дисбалансі теж можуть виникати прищі, але не тільки на підборідді. Багато пацієнтів з акне мають ідеальний рівень статевих гормонів.

Коли розташування прищів може бути показовим?

І все ж часом розташування прищів на обличчі може нам підказати, на що звернути увагу:

на щоках – що ви занадто часто притуляєте брудний телефон або рідко міняєте наволочку на подушці:

на підборідді – що ви часто підпираєте його рукою, використовуєте великий шарф тощо;

на лобі – ваш шампунь кондиціонер має інгредієнти, які вам не підходять.

Наголошуємо, що самолікування небезпечне для вашого здоров'я. Тому перед вживанням будь-яких препаратів проконсультуйтесь з лікарем. Якщо ви вже провели необхідні консультації, придбати ліки за вигідними цінами можна у цих аптеках: тут і тут.

Поради, які допоможуть запобігти появі прищів