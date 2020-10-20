20 жовтня – Всеукраїнський день боротьби з раком грудей. За статистикою, на 1 стадії рак грудей виліковується у 95% жінок, а на 3 – лише 50%. Кожна 7-8-а жінка має проблеми з грудьми, і мало жінок з цими проблемами йдуть до лікаря. Як виявити перші симптоми, та як правильно провести обстеження вдома – далі в матеріалі.

Рак молочної залози посідає перше місце серед онкозахворювань і має найбільше летальних випадків. Змінити ситуацію допоможе раннє виявлення хвороби. Про основні симптоми та коли потрібно йти до лікаря – читайте на Здоров'я24.

Читайте також Діагностика раку грудей: коли потрібно йти до лікаря

Лікар акушер-гінеколог, завідувачка відділу жіночої консультації 4-ї міської клінічної лікарні міста Львова Кузьменко Олена Валеріївна розповіла, як часто необхідно звертатися до лікаря з метою профілактики, як правильно проводити обстеження та від чого варто відмовитися, щоб зменшити ризик виникнення раку грудей.



Рожева стрічка – символ боротьби з раком грудей / Фото picosico.org

Причини виникнення раку грудей

Лікар попереджає, що хвороба почала виникати і в людей молодшого віку, хоч і вважається, що в групі ризику перебувають жінки за 40 років зі спадковою сімейною схильністю. Тобто жінки, в яких матері або сестри хворіли на рак молочної залози, мають більший шанс захворіти. Приблизно 10% усіх випадків є спадковими. Також за словами лікаря, чинники, які впливають на ризик виникнення захворювання:

Рання менструація (до 12 років).

(до 12 років). Пізня менопауза .

. Народжування першої дитини після 35 років , або жінки, які взагалі ніколи не народжували.

, або жінки, які взагалі ніколи не народжували. Наявність мастопатії (доброякісного захворювання молочної залози).

(доброякісного захворювання молочної залози). Ожиріння . Дослідження показали, що навіть 10 годин прогулянок на тиждень, знижують ризик раку молочних залоз майже на 20%.

. Дослідження показали, що навіть 10 годин прогулянок на тиждень, знижують ризик раку молочних залоз майже на 20%. Цукровий діабет .

. Гіпертонічна хвороба .

. Погана екологія .

. Стреси . Щоб залишатися здоровою, жінка має вміти справлятися зі стресами. Змінюйте те, що можна змінити, а те, що неможливо змінити – приймайте.

. Щоб залишатися здоровою, жінка має вміти справлятися зі стресами. Змінюйте те, що можна змінити, а те, що неможливо змінити – приймайте. Шкідливі звички (куріння і зловживання алкоголем). Ризик появи злоякісної пухлини молочної залози зростає в півтора раза, якщо випивати від 2 до 5 стандартних доз алкоголю (1 стандартна доза – 25 мілілітрів горілки; 60 мілілітрів вина та 300 мілілітрів пива).

Олена Кузьменко зазначила, що всі жінки з 18 років мають щорічно проходити обстеження в лікаря акушера-гінеколога. А також кожного місяця проводити самообстеження грудей.



Лікар досліджує результати мамографії / Фото medicalbag.com

За словами лікаря, до 35 років, якщо немає підстав, мамографію жінкам не рекомендується проводити, тому що опромінення, яке виникає під час обстеження, може негативно вплинути на здоров’я людини.

Читайте також Знайшли легкий і точний спосіб діагностувати рак на ранніх стадіях

Але в 35 років усім жінкам призначається первинна, одноразова мамографія для визначення структури молочної залози. А починаючи з 40 років жінкам рекомендується проводити мамографію один раз на 2 роки.



Рак грудей: загальна інформація / Інфографіка 24 каналу

Симптоми раку грудей

Не менш важливим є самообстеження, яке потрібно робити один раз на місяць. Жінкам фертильного віку потрібно проводити це на 7-14 день менструального циклу.

Як провести самообстеження

Про те, як правильно провести огляд молочних залоз вдома – розповідає 24 канал.

Встаньте перед дзеркалом і витягніть руки вздовж поясу. Перевірте, чи відсутня асиметрія та інші відмінності, чи не відрізняються молочні залози одна від одної. Далі проведіть огляд кожної залози окремо.

На що потрібно звернути увагу:

чи немає почервоніння, втягування, зморшкуватості;

на зміну форми, асиметрію; втягування сосків;

виділення з соска (якщо вони є, то на їх характер);

видимі нерівності, наприклад, западання на поверхні залози.

Підніміть руки та проведіть повторний огляд. Покладіть руки на пояс і спробуйте напружити та розслабити м’язи передньої грудної стінки, оглядаючи молочні залози. По черзі затисніть сосок правої та лівої залози між великими і вказівними пальцями. Зверніть увагу, чи немає виділень зі сосків. Якщо так, то на їхній характер: молоко, слизові, кров’янисті чи гнійні виділення



Якщо ви помітили в себе один із симптомів – негайно пройдіть обстеження в лікаря / Фото pinterest

Ляжте на спину. За допомогою перших 3 – 4 пальців, промацуйте праву та ліву залозу. Пальпацію правої залози потрібно робити пальцями лівої руки та навпаки.

Обмацуйте молочну залозу подушечками. Під час пальпації потрібно захопити область від ключиці вгорі до місця прикріплення молочної залози до грудної стінки внизу і від середини грудної клітки спереду до пахвової западини збоку.

Звертайте увагу на будь-які зміни:

ділянки ущільнення або навпаки помітного розм'якшення в молочній залозі;

хворобливість при обмацуванні;

будь-які інші зміни консистенції молочної залози.

Повторіть пальпацію грудей стоячи.

Читайте також Вчені знайшли спосіб знищувати клітини раку без хімієтерапії та шкоди для здоров'я



Як провести обстеження грудей вдома / Інфографіка hcmarbella.com

Стадії захворювання раку грудей

При нульовій стадії злоякісності новоутворення розташовується в межах місця своєї появи: в часточці залози або в молочному протоці, не поширюється на інші ділянки грудей. Малий розмір пухлини не дозволяє діагностувати хворобу за допомогою зовнішнього огляду. Відсутні характерні ознаки: біль і набухання лімфатичних вузлів. Визначити нульову стадію можливо тільки на обстеженні в лікаря.

1. Перша стадія

При переході до першої стадії, пухлина починає поширюватися на навколишні тканини. Розмір пухлини на цьому етапі ще невеликий – приблизно 2 сантиметри, тому у хворих відсутні метастази.

2. Друга стадія

Рак молочної залози в другій стадії супроводжує набрякання пахвових лімфовузлів.

3. Третя стадія

При третій стадії відбувається спаювання пахвових лімфатичних вузлів між собою або з прилеглою жировою тканиною.

4. Четверта стадія

В пацієнтів з раком молочної залози в 4 стадії спостерігаються метастази в багатьох частинах тіла. Часто хвороба починає поширюватися на легені, печінку, шкіру, головний мозок та інші органи.



Рак грудей: стадії захворювання / Фото cidadesnanet.com

Фактори ризику

Всесвітня організація охорони здоров’я повідомила невтішну статистику: рівень захворюваності на рак молочної залози за останні 50 років виріс в 4 рази. Лікар пояснює це тим, що жінки змінили стиль життя, зменшилась кількість народжуваних дітей, скоротився термін годування грудьми.



Мамографія / Фото blagomed.com.ua

У жінок, які ніколи не народжували або народили першу дитину у пізньому віці, ризик виникнення захворювання значно зростає. За словами лікаря, фактор, який також сприяє розвитку захворювання – це коливання рівня жіночого статевого гормону – естрогену, а під час вагітності і годування грудьми його рівень знижується. Тому вона не рекомендує відкладати народження дитини.

Читайте також Навчилися знищувати ракові пухлини за допомогою золота

Однак, онкологічні захворювання грудей не можна назвати виключно жіночою хворобою. Оскільки молочні залози в людей складаються з однакових тканин, рак грудей також може виникати і в чоловіків, але такі випадки становлять приблизно 1% від загальної кількості хворих цією недугою.

Лікування раку грудей

Лікар Олена Кузьменко застерегла, що, крім традиційних методів лікування, ніяких інших методів на теперішній час не існує. І самолікування може не тільки зашкодити, але і забрати дорогоцінний час.

Найефективнішим способом лікування онкозахворювань є хімієтерапія – метод лікування раку за допомогою хімієпрепаратів. Вони мають цитотоксичну і цитостатичну дію. Перша дія руйнує пухлинні клітини, а друге гальмує їх ріст. Під час хімієтерапії раку ліки вводяться внутрішньовенно (інфузійно або струменево) або приймаються всередину в капсулах або таблетках. Часто препарати потрібно комбінувати, щоб досягнути максимального ефекту.