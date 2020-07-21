Самостійне обстеження молочних залоз – це регулярний огляд, який проводиться раз на місяць. Обмацування молочних залоз проводять, щоб виявити зміни структури молочних залоз.

Гінекологи радять проводити обстеження грудей у перші пару днів після закінчення менструації, повідомляє 24 канал. Адже в саме цей період молочні залози найменш чутливі та не набряклі.

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У разі приймання оральних контрацептивів, то самообстеження варто проводити в перший день після початку прийому таблеток із нової пачки.

Як правильно проводити огляд грудей

Встаньте перед дзеркалом та витягніть руки вздовж поясу. Візуально перевірте чи однакові обидві молочні залози за розмірами, формою і зовнішнім виглядом, чи відсутня асиметрія та інші відмінності.

Далі потрібно оглянути кожну залозу окремо. Звертайте увагу на будь-які зміни шкіри: почервоніння, втягування, зморшкуватість та інші:

зміни форми, асиметрія;

втягування сосків;

виділення з соска (при їх наявності – на характер виділень);

зміни розмірів, форми;

видимі нерівності (вибухне або западання) на поверхні залози.

Повторний огляд варто зробити вже із піднятими руками.

Покладіть руки на пояс і спробуйте напружити та розслабити м’язи передньої грудної стінки, оглядаючи молочні залози.

По черзі затисніть сосок правої та лівої залози між великим і вказівними пальцями.

Зверніть увагу на те, чи з’являються при цьому якісь виділення зі соска. Якщо так, то на характер цих виділень: молоко, слизові, кров’янисті, гнійні виділення.



Як провести обстеження грудей вдома / Інфографіка hcmarbella.com

Ляжте на спину. Використовуйте пері 3-4 пальці, які зведені разом і по черзі промацуйте праву та ліву залозу. Пальпацію правої залози потрібно здійснювати пальцями лівої руки та навпаки.

Старайтеся обмацувати молочну залозу подушечками. Під час пальпації потрібно захопити область від ключиці вгорі до місця прикріплення молочної залози до грудної стінці внизу і від середини грудної клітки спереду до пахвовій западини збоку. Щоб не пропустити жодної ділянки виберіть певну послідовність промацування і дотримуйтеся її.

При обмацуванні звертайте увагу на наявність будь-яких змін:

ділянки ущільнення або навпаки помітного розм'якшення в молочній залозі;

хворобливість при обмацуванні;

будь-які інші зміни консистенції молочної залози.

Повторіть пальпацію грудей стоячи.

Важливо проводити самообстеження регулярно. А особливу увагу приділяти верхньо-зовнішньому квадранту грудей – це улюблена локалізація раку.

Дивіться відео: як правильно провести самоогляд

Коли варто негайно звернутися до лікаря

Якщо одна з грудей збільшилась. Особливо в поєднанні з почервонінням і хворобливістю. Наявність втягнення або випинання ділянок груде, тобто зміна контурів молочних залоз. Зміна шкіри молочних залоз: почервоніння, потовщення шкіри. Несиметричне розташування сосків на обох молочних залозах, втягнення соска. Появи виразок в області соска й ареоли. Наявність ущільнень в будь-якій частині молочної залози. Виділення із сосків будь-якого кольору і характеру, які з'являються при стисканні соска, або виявляються на внутрішній поверхні бюстгальтера. Наявність щільних округлих вузликів в пахвовій області (збільшені лімфатичні вузли).

Які аналізи потрібно здавати жінкам

Щоб вберегти себе від небажаних наслідків та не пропустити початок розвитку захворювань, необхідно проходити низку обстежень:

Мамографія – після 40 років 1 раз у 2 роки; після 50 років 1 раз на рік;

УЗД – суворо 6-12 день циклу 1 раз в рік; але за потребою дослідження можна виконувати частіше.

МРТ;

Біопсія – за необхідності.

При описаних вище скаргах, лікар радить звертатися до вузького спеціаліста – мамолога. Але відвідування гінеколога так само обов'язково.