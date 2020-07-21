Самостоятельный осмотр груди: как провести обследование дома
Самостоятельное обследование молочных желез – это регулярный осмотр, который проводиться раз в месяц. Ощупывание молочных желез проводят, чтобы выявить изменения структуры молочных желез.
Гинекологи советуют проводить обследование груди в первые пару дней после окончания менструации, сообщает 24 канал. Так как именно в этот период молочные железы наименее чувствительны и не отечны.
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В случае приема оральных контрацептивов самообследование стоит проводить в первый день после начала приема таблеток из новой пачки.
Как правильно проводить осмотр груди
- Встаньте перед зеркалом и вытяните руки вдоль пояса. Визуально проверьте, одинаковы ли обе молочные железы по размерам, форме и внешнему виду, отсутствует ли асимметрия и другие отличия.
- Далее нужно осмотреть каждую железу отдельно. Обращайте внимание на любые изменения кожи: покраснения, втягивания, морщинистость и другие:
- изменения формы, асимметрия;
- втягивание сосков;
- выделения из соска (при их наличии – на характер выделений);
- изменения размеров, формы;
- видимые неровности (бугры или западания) на поверхности железы.
- Повторный осмотр стоит сделать уже с поднятыми руками.
- Положите руки на пояс и попытайтесь напрячь и расслабить мышцы передней грудной стенки, осматривая молочные железы.
- Поочередно зажмите сосок правой и левой железы между большим и указательными пальцами.
Обратите внимание на то, появляются ли при этом какие-то выделения из соска. Если да, то на характер этих выделений: молоко, слизистые, кровянистые, гнойные выделения.
Как провести обследование груди дома
- Лягте на спину. Используйте первые 3-4 пальца, которые сведены вместе, и поочередно прощупывайте правую и левую железу. Пальпацию правой железы нужно осуществлять пальцами левой руки и наоборот.
Старайтесь ощупывать молочную железу подушечками. Во время пальпации нужно захватить область от ключицы вверху до места прикрепления молочной железы к грудной стенке внизу и от середины грудной клетки спереди до подмышечной впадины сбоку. Чтобы не пропустить ни одного участка, выберите определенную последовательность прощупывания и придерживайтесь ее.
При ощупывании обращайте внимание на наличие любых изменений:
- участки уплотнения или наоборот заметного размягчения в молочной железе;
- болезненность при ощупывании;
- любые другие изменения консистенции молочной железы.
- Повторите пальпацию груди стоя.
Смотрите видео: как правильно провести самоосмотр
Когда стоит немедленно обратиться к врачу
- Если одна из грудей увеличилась. Особенно в сочетании с покраснением и болезненностью.
- Наличие втягивания или выпячивания участков груди, то есть изменение контуров молочных желез.
- Изменение кожи молочных желез: покраснение, утолщение кожи.
- Несимметричное расположение сосков на обеих молочных железах, втягивание соска.
- Появления язв в области соска и ареолы.
- Наличие уплотнений в любой части молочной железы.
- Выделения из сосков любого цвета и характера, которые появляются при сжатии соска, либо обнаруживаются на внутренней поверхности бюстгальтера.
- Наличие плотных округлых узелков в подмышечной области (увеличенные лимфатические узлы).
Какие анализы нужно сдавать женщинам
Чтобы уберечь себя от нежелательных последствий и не пропустить начало развития заболеваний, необходимо проходить ряд обследований:
- Маммография – после 40 лет 1 раз в 2 года; после 50 лет 1 раз в год;
- УЗИ – строго 6 – 12 день цикла 1 раз в год; но при необходимости исследование можно выполнять чаще.
- МРТ;
- Биопсия – при необходимости.
При описанных выше жалобах, врач советует обращаться к узкому специалисту – маммологу. Но посещение гинеколога так же обязательно.