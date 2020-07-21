Самостоятельное обследование молочных желез – это регулярный осмотр, который проводиться раз в месяц. Ощупывание молочных желез проводят, чтобы выявить изменения структуры молочных желез.

Гинекологи советуют проводить обследование груди в первые пару дней после окончания менструации, сообщает 24 канал. Так как именно в этот период молочные железы наименее чувствительны и не отечны.

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В случае приема оральных контрацептивов самообследование стоит проводить в первый день после начала приема таблеток из новой пачки.

Как правильно проводить осмотр груди

Встаньте перед зеркалом и вытяните руки вдоль пояса. Визуально проверьте, одинаковы ли обе молочные железы по размерам, форме и внешнему виду, отсутствует ли асимметрия и другие отличия.

Далее нужно осмотреть каждую железу отдельно. Обращайте внимание на любые изменения кожи: покраснения, втягивания, морщинистость и другие:

изменения формы, асимметрия;

втягивание сосков;

выделения из соска (при их наличии – на характер выделений);

изменения размеров, формы;

видимые неровности (бугры или западания) на поверхности железы.

Повторный осмотр стоит сделать уже с поднятыми руками.

Положите руки на пояс и попытайтесь напрячь и расслабить мышцы передней грудной стенки, осматривая молочные железы.

Поочередно зажмите сосок правой и левой железы между большим и указательными пальцами.

Обратите внимание на то, появляются ли при этом какие-то выделения из соска. Если да, то на характер этих выделений: молоко, слизистые, кровянистые, гнойные выделения.



Как провести обследование груди дома

Лягте на спину. Используйте первые 3-4 пальца, которые сведены вместе, и поочередно прощупывайте правую и левую железу. Пальпацию правой железы нужно осуществлять пальцами левой руки и наоборот.

Старайтесь ощупывать молочную железу подушечками. Во время пальпации нужно захватить область от ключицы вверху до места прикрепления молочной железы к грудной стенке внизу и от середины грудной клетки спереди до подмышечной впадины сбоку. Чтобы не пропустить ни одного участка, выберите определенную последовательность прощупывания и придерживайтесь ее.

При ощупывании обращайте внимание на наличие любых изменений:

участки уплотнения или наоборот заметного размягчения в молочной железе;

болезненность при ощупывании;

любые другие изменения консистенции молочной железы.

Повторите пальпацию груди стоя.

Важно проводить самообследование регулярно. А особое внимание уделять верхне-внешнему квадранту груди – это любимая локализация рака.

Смотрите видео: как правильно провести самоосмотр

Когда стоит немедленно обратиться к врачу

Если одна из грудей увеличилась. Особенно в сочетании с покраснением и болезненностью.

Наличие втягивания или выпячивания участков груди, то есть изменение контуров молочных желез.

Изменение кожи молочных желез: покраснение, утолщение кожи.

Несимметричное расположение сосков на обеих молочных железах, втягивание соска.

Появления язв в области соска и ареолы.

Наличие уплотнений в любой части молочной железы.

Выделения из сосков любого цвета и характера, которые появляются при сжатии соска, либо обнаруживаются на внутренней поверхности бюстгальтера.

Наличие плотных округлых узелков в подмышечной области (увеличенные лимфатические узлы).

Какие анализы нужно сдавать женщинам

Чтобы уберечь себя от нежелательных последствий и не пропустить начало развития заболеваний, необходимо проходить ряд обследований:

Маммография – после 40 лет 1 раз в 2 года; после 50 лет 1 раз в год;

УЗИ – строго 6 – 12 день цикла 1 раз в год; но при необходимости исследование можно выполнять чаще.

МРТ;

Биопсия – при необходимости.

При описанных выше жалобах, врач советует обращаться к узкому специалисту – маммологу. Но посещение гинеколога так же обязательно.