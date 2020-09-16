Команда австралійських вчених знайшла спосіб позбутися від ракових пухлин, вирощуючи всередині них наночастинки золота.

Цей спосіб допомагає "помітити" пухлини на рентгені та навіть спалити її зсередини, пише Futurism.

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Вчені й раніше використовували золоті наночастинки для лікування ракових клітин, але не знали, як підвищити точність їх доставлення в тканини, уражені раком.

Вирощування золота всередині клітини

Тепер науковці знайшли спосіб вирощувати золото безпосередньо всередині ракових клітин. Перевага полягає в тому, що для цього не потрібна висока концентрація золота в клітині, і це можна зробити набагато швидше.

Для експерименту команда розчинила частки золота в поліетиленгліколі. Коли воно потрапляє в пухлину, кисле клітинне оточення перетворює його в наночастинки золота.

Дослідники говорять, що процес відбувається всього за 30 хвилин, що набагато швидше, ніж інші процедури, які можуть зайняти 24 години або більше.

Як знищуються ракові клітини

У тестах на мишах дослідники пішли ще далі. Спочатку вони виростили наночастинки золота всередині пухлин живих мишей, а потім впливали на частки лазером, щоб нагріти їх і вбити ракові клітини. Цей метод був продемонстрований в минулому, але золото зазвичай не вирощують всередині самих клітин.