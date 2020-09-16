Команда австралийских ученых нашла способ избавиться от раковых опухолей, выращивая внутри них наночастицы золота.

Этот способ помогает "увидеть" опухоль на рентгене и даже сжечь ее изнутри, пишет Futurism.

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Ученые и раньше использовали золотые наночастицы для лечения раковых клеток, но не знали, как повысить точность их доставки в ткани, пораженные раком.

Выращивание золота внутри клетки

Теперь ученые нашли способ выращивать золото непосредственно внутри раковых клеток. Преимущество заключается в том, что для этого не требуется высокая концентрация золота в клетке, и это можно сделать гораздо быстрее.

Для эксперимента команда растворила доли золота в полиэтиленгликоле. Когда он попадает в опухоль, кислое клеточное окружение превращает его в наночастицы золота.

Исследователи говорят, что процесс происходит всего за 30 минут, что гораздо быстрее, чем другие процедуры, которые могут занять 24 часа или больше.

Как уничтожаются раковые клетки

В тестах на мышах исследователи пошли еще дальше. Сначала они вырастили наночастицы золота внутри опухолей живых мышей, а затем влияли на частицы лазером, чтобы нагреть их и убить раковые клетки. Этот метод был продемонстрирован в прошлом, но золото обычно не выращивают внутри самих клеток.