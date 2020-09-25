Науковцям з Сингапуру вдалося розробити новий вид лікування раку. Він такий же ефективний, як і хімієтерапія, але безпечний для здорових клітин.

Під час перших експериментів новий метод терапії виявився ефективним для лікування раку грудей, шлунка і шкіри. Але його можна адаптувати до різних типів пухлин. Про успіх вчених повідомляє пресслужба Наньянського технологічного університету.

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Як працює новий вид терапії

Раковим клітинам для виживання і росту необхідні амінокислоти. Якщо змусити їх "голодувати", позбавивши амінокислот або білка, то можна підвищити шанси на одужання. Але не всі пацієнти можуть витримати таку терапію. Адже амінокислоти та білки необхідні для нормального функціонування організму.

Натомість вченим вдалося використати амінокислотну залежність ракових клітин, але зробити лікування більш безпечним і простим. Для нової терапії використовують наночастинки діоксиду кремнію, покриті незамінною амінокислотою під назвою L-фенілаланін.

L-фенілаланін незамінний для людського організму і надходить в організм лише з раціону. Як і інші амінокислоти, ракові клітини використовують її для зростання і виживання.

Тож вчені вирішили використовувати L-фенілаланін як приманку для ракових клітин. Ззовні – амінокислота, а всередині – терапевтичний препарат з наночастинок. Після проникнення всередину, наночастинки стимулюють виробництво активних форм кисню, що призводить ракові клітини до самознищення.

Новий вид лікування отримав назву Nano-pPAAM. Його вже протестували на моделях мишей і клітинах людини. Під час цих досліджень наночастинки вбили близько 80% клітин раку грудей, шкіри та шлунку.

Тож за ефективністю Nano-pPAAM такий же ефективний, як і хімієтерапія. Але, на відміну від останньої, нанотерапія не шкодить здоровим клітинам.

Наша стратегія не передбачає використання будь-яких препаратів і опирається тільки на унікальні властивості наночастинок, які провокують виробництво катастрофічного для раку рівня активних форм кисню,

– заявив співавтор дослідження Тан Нгуа Сун.

Ба більше, новий метод лікування дозволить уникнути стійкості, яка іноді виникає при деяких курсах хімієтерапії.

Надалі вчені вдосконалюватимуть Nano-pPAAM, аби досягнути ще більшої ефективності.