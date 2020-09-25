Ученым из Сингапура удалось разработать новый вид лечения рака. Он так же эффективен, как и химиотерапия, но безопасен для здоровых клеток.

Во время первых экспериментов новый метод терапии оказался эффективным для лечения рака груди, желудка и кожи. Но его можно адаптировать к различным типам опухолей. Об успехе ученых сообщает прессслужба Наньянского технологического университета.

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Как работает новый вид терапии

Раковым клеткам для выживания и роста необходимы аминокислоты. Если заставить их "голодать", лишив аминокислот или белка, то можно повысить шансы на выздоровление. Но не все пациенты могут выдержать такую терапию. Ведь аминокислоты и белки необходимы для нормального функционирования организма.

Ученым удалось использовать аминокислотную зависимость раковых клеток, но сделать лечение более безопасным и простым. Для новой терапии используют наночастицы диоксида кремния, покрытые незаменимой аминокислотой под названием L-фенилаланин.

L-фенилаланин незаменим для человеческого организма и поступает в организм лишь из рациона. Как и другие аминокислоты, раковые клетки используют ее для роста и выживания.

Поэтому ученые решили использовать L-фенилаланин в качестве приманки для раковых клеток. Извне – аминокислота, а внутри – терапевтический препарат из наночастиц. После проникновения внутрь наночастицы стимулируют производство активных форм кислорода, что приводит раковые клетки к самоуничтожению.

Новый вид лечения получил название Nano-pPAAM. Его уже протестировали на моделях мышей и клетках человека. Во время этих исследований наночастицы убили около 80% клеток рака груди, кожи и желудка.

Поэтому по эффективности Nano-pPAAM такой же эффективный, как и химиотерапия. Но, в отличие от последней, нанотерапия не вредит здоровым клеткам.

Наша стратегия не предполагает использования каких-либо препаратов и опирается только на уникальные свойства наночастиц, которые провоцируют производство катастрофического для рака уровня активных форм кислорода,

– заявил соавтор исследования Тан Нгуа Сун.

Более того, новый метод лечения позволит избежать устойчивости, которая иногда возникает при некоторых курсах химиотерапии.

В дальнейшем ученые будут совершенствовать Nano-pPAAM, чтобы достичь еще большей эффективности.