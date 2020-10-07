Ефективне лікування раку можливе при діагностиці на ранніх стадіях. Пошук дешевого і неінвазивного методу скринінгу – мета багатьох вчених. Група дослідників з Австралії запропонувала новий тест для діагностики раку голови та шиї.

Нове дослідження опублікували у British Journal of Cancer.

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Як відбувалося дослідження

У дослідженні взяв участь 181 пацієнт, у якого лікарі підозрювали ранню стадію будь-якої злоякісної пухлини раку голови або шиї. Вчені проводили аналіз повітря, який видихали учасники дослідження, методом мас-спектрометрії.

Вони фокусувалися на характеристиках летючих органічних речовин (ЛОВ), композиція яких може бути унікальною при різних хворобах.

Простий та точний тест

Дихальний тест допоміг вченим діагностувати рак у 80% випадків. Доброякісні новоутворення цей метод діагностики дозволяв визначити з точністю 86%. Результати тесту були перевірені за допомогою біопсії.

Вчені вказують, що ці результати потрібно перевірити в більшому дослідженні, щоб підтвердити їхню правдивість. У разі успіху, тест можна буде використовувати в клінічній практиці.

Інші дослідження дихальних тестів

В останні роки було зроблено кілька спроб створити дихальних тестів для діагностики раку на підставі виявлення ЛОВ. З їхньою допомогою вчені виявляли рак шлунка, передрак стравоходу, рак легенів. Діагностичний тест на кілька видів раку зараз проходить велике клінічне випробування.