Эффективное лечение рака возможно при диагностике на ранних стадиях. Поиск дешевого и неинвазивного метода скрининга – цель многих ученых. Группа исследователей из Австралии предложила новый тест для диагностики рака головы и шеи.

Новое исследование опубликовали в British Journal of Cancer.

Также по теме: Как получить лечение при онкозаболевании бесплатно

Как происходило исследование

В исследовании принял участие 181 пациент, у которого врачи подозревали раннюю стадию любой злокачественной опухоли рака головы или шеи. Ученые проводили анализ воздуха, который выдыхали участники исследования, методом масс-спектрометрии.

Они фокусировались на характеристиках летучих органических веществ (ЛОВ), композиция которых может быть уникальной при различных болезнях.

Простой и точный тест

Дыхательный тест помог ученым диагностировать рак в 80% случаев. Доброкачественные новообразования этот метод диагностики позволял определить с точностью 86%. Результаты теста были проверены с помощью биопсии.

Ученые указывают, что эти результаты нужно проверить в большем исследовании, чтобы подтвердить их правдивость. В случае успеха, тест можно будет использовать в клинической практике.

Другие исследования дыхательных тестов

В последние годы было сделано несколько попыток создать дыхательные тесты для диагностики рака на основании выявления ЛОВ. С их помощью ученые обнаруживали рак желудка, предрак пищевода, рак легких. Диагностический тест на несколько видов рака сейчас проходит большое клиническое испытание.