Згідно з програмою медичних гарантій лікування та рання діагностика онкологічних захворювань може бути безкоштовною. Фінансування лікування онкопацієнтів збільшили на 70% у порівнянні з минулим роком.

Національна служба здоров'я України підписала контракти зі 118 медичними закладами на надання послуг з діагностики та лікування онкологічних хвороб, повідомили у НСЗУ.

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З якими закладами НСЗУ уклало договір:

33 заклади – на надання послуг з діагностики та радіологічного лікування;

117 закладів – на послуги з діагностики та хімієтерапевтичного лікування;

30 закладів – спеціалізовані лікарні із лікування онкологічних захворювань.

Важливо: за надання допомоги пацієнтам у квітні-вересні НСЗУ виплатила закладам понад 2 мільярди гривень.



Рання діагностика раку в Україні є безкоштовною / Фото Gettyimages

Що передбачає безоплатна допомога пацієнту з онкозахворюванням

інструментальну та лабораторну діагностику;

проведення хірургічного втручання в умовах стаціонару;

проведення радіотерапії та хімієтерапії в стаціонарних та амбулаторних умовах;

лікарські засоби з Національного переліку;

медичний догляд, перебування та харчування під час перебування у стаціонарі в лікарні;

психологічну підтримку.

До теми З 2020 року рання діагностика раку є безкоштовною: що для цього потрібно

Що потрібно пацієнту, аби отримати безоплатне лікування при онкозахворюванні

Звернутись до свого лікаря або лікуючого лікаря та отримати направлення на обстеження чи лікування.

Обрати будь-який заклад, який уклав договір з НСЗУ, та звернутись до нього для проведення там діагностики чи лікування.

Також пацієнт зможе безоплатно отримати ліки, які централізовано закуповуються за кошти державного бюджету за різними державними програмами.

Увага: до Програми медичних гарантій включено 6 інструментальних досліджень, спрямованих на ранню діагностику найпоширеніших онкозахворювань.