Як отримати лікування при онкозахворюванні безкоштовно
Згідно з програмою медичних гарантій лікування та рання діагностика онкологічних захворювань може бути безкоштовною. Фінансування лікування онкопацієнтів збільшили на 70% у порівнянні з минулим роком.
Національна служба здоров'я України підписала контракти зі 118 медичними закладами на надання послуг з діагностики та лікування онкологічних хвороб, повідомили у НСЗУ.
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З якими закладами НСЗУ уклало договір:
- 33 заклади – на надання послуг з діагностики та радіологічного лікування;
- 117 закладів – на послуги з діагностики та хімієтерапевтичного лікування;
- 30 закладів – спеціалізовані лікарні із лікування онкологічних захворювань.
Рання діагностика раку в Україні є безкоштовною / Фото Gettyimages
Що передбачає безоплатна допомога пацієнту з онкозахворюванням
- інструментальну та лабораторну діагностику;
- проведення хірургічного втручання в умовах стаціонару;
- проведення радіотерапії та хімієтерапії в стаціонарних та амбулаторних умовах;
- лікарські засоби з Національного переліку;
- медичний догляд, перебування та харчування під час перебування у стаціонарі в лікарні;
- психологічну підтримку.
До теми З 2020 року рання діагностика раку є безкоштовною: що для цього потрібно
Що потрібно пацієнту, аби отримати безоплатне лікування при онкозахворюванні
- Звернутись до свого лікаря або лікуючого лікаря та отримати направлення на обстеження чи лікування.
- Обрати будь-який заклад, який уклав договір з НСЗУ, та звернутись до нього для проведення там діагностики чи лікування.
- Також пацієнт зможе безоплатно отримати ліки, які централізовано закуповуються за кошти державного бюджету за різними державними програмами.
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