Как получить лечение при онкозаболевании бесплатно
Согласно программе медицинских гарантий лечение и ранняя диагностика онкологических заболеваний может быть бесплатной. Финансирование лечения онкопациентов увеличили на 70% по сравнению с прошлым годом.
Национальная служба здоровья Украины подписала контракты с 118 медицинскими учреждениями на предоставление услуг по диагностике и лечению онкологических болезней, сообщили в НСЗУ.
Читайте также Диагноз "рак": как принять и поддержать
С какими заведениями НСЗУ заключило договор:
- 33 учреждения – на предоставление услуг по диагностике и радиологическому лечению;
- 117 учреждений – на услуги по диагностике и химиотерапевтическое лечение;
- 30 учреждений – специализированные больницы по лечению онкологических заболеваний.
Ранняя диагностика рака в Украине является бесплатной / Фото Gettyimages
Что предусматривает безвозмездная помощь пациенту с онкозаболеванием
- инструментальную и лабораторную диагностику;
- проведение хирургического вмешательства в условиях стационара;
- проведение радиотерапии и химиетерапии в стационарных и амбулаторных условиях;
- лекарственные средства из Национального перечня;
- медицинский уход, нахождение и питание во время пребывания в стационаре в больнице;
- психологическую поддержку.
К теме С 2020 года ранняя диагностика рака является бесплатной: что для этого нужно
Что нужно пациенту, чтобы получить бесплатное лечение при онкозаболевании
- Обратиться к своему врачу или лечащему врачу и получить направление на обследование или лечение.
- Выбрать любое заведение, которое заключило договор с НСЗУ, и обратиться к нему для проведения там диагностики или лечения.
- Также пациент сможет бесплатно получить лекарства, которые централизованно закупаются за средства государственного бюджета по различным государственным программам.
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter