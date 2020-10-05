Согласно программе медицинских гарантий лечение и ранняя диагностика онкологических заболеваний может быть бесплатной. Финансирование лечения онкопациентов увеличили на 70% по сравнению с прошлым годом.

Национальная служба здоровья Украины подписала контракты с 118 медицинскими учреждениями на предоставление услуг по диагностике и лечению онкологических болезней, сообщили в НСЗУ.

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С какими заведениями НСЗУ заключило договор:

33 учреждения – на предоставление услуг по диагностике и радиологическому лечению;

117 учреждений – на услуги по диагностике и химиотерапевтическое лечение;

30 учреждений – специализированные больницы по лечению онкологических заболеваний.

Важно: за оказание помощи пациентам в апреле-сентябре НСЗУ выплатила заведениям более 2 миллиардов гривен.



Ранняя диагностика рака в Украине является бесплатной / Фото Gettyimages

Что предусматривает безвозмездная помощь пациенту с онкозаболеванием

инструментальную и лабораторную диагностику;

проведение хирургического вмешательства в условиях стационара;

проведение радиотерапии и химиетерапии в стационарных и амбулаторных условиях;

лекарственные средства из Национального перечня;

медицинский уход, нахождение и питание во время пребывания в стационаре в больнице;

психологическую поддержку.

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Что нужно пациенту, чтобы получить бесплатное лечение при онкозаболевании

Обратиться к своему врачу или лечащему врачу и получить направление на обследование или лечение.

Выбрать любое заведение, которое заключило договор с НСЗУ, и обратиться к нему для проведения там диагностики или лечения.

Также пациент сможет бесплатно получить лекарства, которые централизованно закупаются за средства государственного бюджета по различным государственным программам.

Внимание: в программу медицинских гарантий включено 6 инструментальных исследований, направленных на раннюю диагностику самых распространенных онкозаболеваний.